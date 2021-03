En Charente-Maritime, les livraisons des doses de vaccin vont être doublées au mois d'avril

Un doublement des livraisons de vaccins est annoncé pour le mois d'avril en Charente-Maritime. Pfizer devrait livrer 18 000 doses par semaine le mois prochain contre 8 000 à 9 000 au mois de mars. Doublement des livraisons aussi pour le vaccin Moderna actuellement à 2 000 doses toutes les deux semaines.

En Charente-Maritime, près de 53 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 29 000 ont reçu les deux doses. La couverture vaccinale dans le département est de 7,6% ce qui est légèrement au dessus de la moyenne nationale qui est de 5,6%.

95% des résidents d'Ehpad ont été vaccinés et 35% des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose. L'ARS assure que l'ensemble des plus de 75 ans seront vaccinés d'ici début avril.

Du côté des soignants, l'ARS du département assure que 40% des personnels du milieu médico-social ont été vaccinés, ils sont 86% dans les établissements de santé et un peu moins de 40% en ambulatoire.

Un dix-septième centre de vaccination va ouvrir en Charente-Maritime à Nieul-sur-mer dès le 22 mars prochain. Il s'agira du troisième centre de l'agglomération rochelaise. L'espace Encan devrait devenir un centre à vocation départementale capable d'absorber la vaccination de près de 1 000 personnes par jour.

La situation sanitaire reste plutôt favorable dans le département avec un taux d'incidence qui diminue même légèrement et passe de 93 à 82 pour 100 000 habitants. En région Nouvelle-Aquitaine ce taux d'incidence est de 106 et à l'échelle nationale il est de 217 pour 100 000 habitants.

La circulation des variants est significative et en hausse constante. Depuis mi-février, 390 cas de variants britanniques ont été recensés et 38 cas de variants sud-africains ou brésiliens.

La situation se détend dans les hôpitaux, moins d'une dizaine de patients sont en réanimation et les hospitalisations diminuent.