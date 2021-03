En Corrèze le vaccibus va au-devant des personnes âgées ne pouvant pas se déplacer pour se faire vacciner

Si tu ne peux pas aller vers le vaccin, le vaccin viendra vers toi. C'est la philosophie qui a primé pour mettre en service le vaccibus en Corrèze. Il circule depuis quelques jours. Il permet d'aller vers les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne peuvent pas se déplacer et se rendre dans un centre de vaccination.

Dans un salle ou directement dans le vaccibus

Il intervient en soutien de l'unité mobile de vaccination mise en place par le Conseil départemental qui se déplace dans les EHPAD. Le vaccibus permet de vacciner les personnes dans les communes où l'EHPAD ne peut pas accueillir cette unité. Il permet surtout de véhiculer l'équipe médicale, un médecin du centre de santé départemental, une infirmière et un agent administratif et le matériel, dont le vaccin, Pfizer uniquement. La vaccination se déroule alors dans une salle appropriée s'il y a ou directement dans le mini-bus. "Le vaccibus nous permet de nous adapter aux salles qui nous sont mises à disposition sur le territoire" précise Anne Poudret, directrice de l'action sociale au conseil départemental.

Peut-être que si ça avait été plus loin, on ne l'aurait pas fait" Christian venu se faire vacciner à Merlines

Les personnes âgées sont sélectionnées par les instances de l'autonomie, en lien avec l'ARS qui établit ensuite l'itinéraire du bus. Les mairies des communes qui accueillent le vaccibus et celles des alentours organisent leur déplacement notamment en mettant à leur disposition un taxi. Un succès auprès des personnes âgées comme ce mercredi à Merlines où 48 étaient inscrites pour la journée. "C'est la bonne formule" souligne François. "Ça conforte notre décision. Peut-être que si ça avait été plus loin on ne l'aurait pas fait" avoue Christian. Denise est encore plus radicale : "Je ne l'aurais pas fait. À mon âge, je ne risque plus grand chose". Le vaccibus sera mobilisé de plus en plus en fonction de l'avancée de la campagne de vaccination. Son planning est déjà plein jusqu'au 28 avril. Il se rendra dans les communes d'Allassac, Chabrignac, Le Lonzac, Marcillac-la Croisille, Meyssac, Neuvic, Merlines.