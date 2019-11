En Corse aussi les cantines adoptent le menu végétarien

Les menus végétariens débarquent dans les cantines scolaires. Suite à un amendement voté par les députés en septembre dernier, il est désormais possible d'être végétarien dès la maternelle, en tout cas une fois par semaine.

Corse, France

Etre végétarien dès la maternelle, c'est possible !

Depuis le 1er novembre dernier, les cantines scolaires sont obligées de proposer un menu végétarien, au moins une fois par semaine. Cette obligation fait suite à un amendement voté à l'Assemblée Nationale en septembre dernier. Il s'agit d'une expérience. Elle doit durer au moins deux ans.

En Corse aussi les écoles doivent se soumettre à cette décision qui implique la valorisation des circuits courts. Certaines écoles et communes ont déjà un coup d'avance à l'image de Furiani où la récente cuisine centrale propose un menu végétarien hebdomadaire pour tous et quotidien pour une petite poignée d'élèves déclarés en début d'année.

Les 450 repas journaliers nécessitent bien sûr un approvisionnement pour lequel la commune a un projet de potager éducatif, 8000 m² de légumes et fruits de saison, entretenus et produits grâce à l'emploi de deux maraichers et dont les premiers rendements devraient voir le jour l'année prochaine.