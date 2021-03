Mylène Ogliastro, virologue: "en Corse, l’épidémie de Covid progresse lentement"

Mylène Ogliastro, virologue et membre du conseil scientifique de Corse invite à la vigilance même si l’épidémie progresse plus lentement dans l’île que dans d’autres régions

Sur le front de l'épidémie, en Corse, le taux de reproduction du virus est à ce jour de 1,01 et le taux d'incidence de 170.

Ces chiffres sont en-dessous de la moyenne nationale et surtout en-dessous des seuils d'alerte, et semblent pour l'instant préserver la Corse des mesures de confinement.

Une augmentation lente

Mais l'épidémie progresse tout même, explique la virologue Mylène Ogliastro, membre du conseil scientifique de Corse. «Au niveau du taux d’incidence, la Corse se trouve dans la moyenne des régions où la situation est pour l’instant sous contrôle.

Le R0 c’est le taux de reproduction du virus, au-dessus de 1 on considère que l’épidémie repart et en-dessous de 1, que l’épidémie est en train de s’éteindre. Donc clairement on est au-dessus de 1, même si c’est 1,01, ce qui veut dire que l’on va avoir une augmentation, lente, du nombre de cas. Donc c’est quelque chose qu’il faut vraiment veiller à contrôler ».

"Ce qui va nous protéger, c'est qu'on est une île"

La Corse doit-elle alors faire l’objet de mesures plus strictes, comme un confinement ? « Non, estime la scientifique. Lorsque l’on regarde la carte de France où les zones rouges s’étendent en faisant un peu tache d’huile d’un département à l’autre, ce qui va nous protéger c’est qu’on soit une île. En continuant à limiter ou à conditionner les entrées au test, on permet d’empêcher de faire tache d’huile avec la région PACA et la région parisienne qui ont des niveaux d’incidence très élevés. »

Il faut en revanche, selon Mylène Ogliastro, rester ferme sur les tests dans les transports. « Le maintien des tests ? Oui, tant que la situation est tendue dans les autres régions françaises et sachant que la saison touristique va arriver, on va augmenter le risque d’introduire du virus donc il faut vraiment être très vigilant ».

Passeport vaccinal

Mylène Ogliastro qui n’écarte pas non plus, dans l’avenir, la nécessité d’un passeport vaccinal. « Dans l’immédiat non, car nous ne disposons pas d’assez de vaccins mais _à terme je pense que c’est la situation vers laquelle il faudra arriver, et pas qu’en Corse_. »