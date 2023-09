En Côte-d'Or, l'invasion de moustiques tigres placée sous haute surveillance

En l'espace de quelques années, le moustique tigre a réussi à coloniser la Côte-d'Or. Facilement reconnaissable avec ses pattes noires et blanches, ce moustique présente un gros inconvénient. Il est vecteur de transmission de maladies répandues en Asie ou dans les territoires d'outre mer. En piquant une personne infectée par le chikungunya, la dengue ou le zika, il peut propager ces maladies tropicales.

ⓘ Publicité

Quelles différences avec le moustique "classique"?

Ces moustiques tigres sont facilement identifiables par la couleur de leurs pattes et leurs tailles, mais aussi parce que leur activité est beaucoup plus longue dans la journée. "Le moustique classique qu'on connaît bien, on le voit plutôt le soir. Le moustique tigre, on le voit plutôt toute la journée. Il es plutôt très agressif et effectivement, il peut transmettre des maladies virales comme la dengue, le Zika, le chikungunya. C'est donc une préoccupation. Ce qu'on redoute en fait, c'est qu'un moustique pique une personne porteuse de la maladie et transmette par d'autres piqûres cette maladie à d'autres personnes et qu'on se retrouve face à une augmentation du nombre de cas de dengue "autochtone", qui se développent sur le territoire. En Côte d'Or, on en a eu deux, une personne à Beaune en début d'année et on en a eu une Fontaine-lès- Dijon, dans l'agglomération dijonnaise, il y a deux jours. Des malades infectés lors de voyages hors de la métropole." explique Alain Morin, le directeur de la santé publique et de crise à l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Comment sont déclenchées les campagnes de démoustication ?

A Fontaine-lès-Dijon, l'annonce d'un cas de dengue a été suivie d'une campagne de démoustication dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour de la résidence du cas signalé. Une déclaration obligatoire pour les médecins traitant pour éviter la propagation de la maladie à cause du moustique tigre. Mais une campagne de démoustication n'est pas forcément systématique. "Il faut qu'on ait un cas de dengue. On sait que le moustique tigre ne se déplace pas énormément, aux alentours de 200 mètres autour d'un point. Notre objectif, c'est donc de détruire la population de moustiques en pulvérisant un insecticide dans un périmètre de 200 mètres autour de la résidence de la personne. Ça reste du cas par cas. Quand on a une déclaration de la dengue, on va vérifier qu'autour du domicile de la personne, on a bien du moustique tigre. S'il n'y a pas de moustique tigre, ça ne sert à rien de pulvériser par précaution des insecticides. On veut éviter des phénomènes de résistance chez le moustique, donc on pulvérise à bon escient là où il y en a réellement besoin. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la topographie aussi des lieux pour savoir dans quelles zones il faut traiter." précise Alain Morin.

L'ARS rappelle que le mieux pour éviter la prolifération des moustiques en général et des moustiques tigres en particulier, il ne faut pas garder d'eau stagnante à proximité des habitations dans des dessous de pots ou des récipients.

Outre la Côte-d'Or, une opération de démoustication a également été menée dernièrement en Saône-et-Loire à Chaintré.