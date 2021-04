En Côte-d'Or, la vaccination débute pour les personnels de l'Education Nationale

Les personnes de plus de 55 ans qui travaillent en milieu scolaire vont pouvoir se faire vacciner. On peut prendre rendez vous à partir de mardi prochain.

Profiter des vacances scolaires pour se faire piquer. Le gouvernement met en place des créneaux dédiés en centre de vaccination pour les personnels de 55 ans et plus, exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée.

Les enseignants, conseillers principaux d’éducation (CPE), assistants d’éducation (AED), accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) bénéficieront d’une priorité d’accès dans des centres de vaccination dédiés ou dans des centres existants dans chaque département de l’académie.

Les personnes de plus de 55 ans n’entrant pas dans ces catégories de personnels, peuvent toutefois avoir accès à la vaccination selon les modalités de prise de rendez-vous en vigueur définies par les autorités de santé dans le cadre de la campagne vaccinale nationale.

Pour la Côte-d’Or, il faut contacter la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous. Elle sera ouverte à partir de ce mardi 20 avril de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30 et jeudi 22 avril de 9h à 12h au 03 45 81 05 21

Les Centres de vaccination :

Dijon : Salle Devosge, 5 Rue Devosge, 21000 Dijon

Beaune : Centre de Vaccination Covid-19 VAC21- 67 Route de Savigny, 21200 Beaune

Les premiers créneaux de vaccination seront ouverts les après-midis à partir du mercredi 21 avril.