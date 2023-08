En Côte d'Or, le monde de la nuit fait de la prévention contre la consommation d'alcool des femmes enceintes

Faire une conférence de presse sur les risques de la consommation d'alcool dans un bar-boîte de nuit, l'objectif de SAF France est clair : s'appuyer sur les gérants de bars, de discothèques et sur les professionnels de la restauration pour lutter contre la consommation d'alcool pendant la grossesse. Et ils y sont sensibles : "C'est en problème de santé publique. Donc on est forcément concernés par ce sujet en tant que débitant de boissons", explique Lionnel Petitcolas, vice-président du syndicat UMIH 21.

La première cause de consommation : la méconnaissance

Une toute nouvelle étude menée par OpinionWay et commandée par SAF France se focalise sur les jeunes parents. 1000 parents sur tout le territoire français ont été interrogés sur leur connaissance et comportements quant aux risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Il en ressort que 21% des femmes en Bourgogne Franche Comté ont consommé de l'alcool pendant leur dernière grossesse. Pour 4% des femmes enceintes, c'était au moins une fois par mois. Contre 10% en moyenne en France. En Bourgogne Franche Comté, ce sont 560 enfants qui sont nés avec des TCAF (troubles causés par l'alcoolisation fœtale). La première cause de cette consommation d'alcool par ces femmes enceintes, c'est la méconnaissance. Seulement 35% des habitants de la région estiment être "tout à fait bien informés" des risques.

Les bars et discothèques sensibilisés

Pour lutter contre cette méconnaissance, Denis Lamblin estime qu'il faut faire de la prévention auprès de différents acteurs. D'où la conférence de presse dans un bar club. Le gérant du Melkior, Christophe Le Mesnil, veut s'investir dans cette campagne de prévention : "Avant cette prise de conscience il y a quelques mois, une femme enceinte qui me demandait un verre d'alcool, je voyais pas le mal. Et surtout, pas le risque. Aujourd'hui, je prendrai le temps d'expliquer à cette femme", souligne le gérant qui a imaginé des cocktails sans alcool. La loi ne permet pas aux serveurs de refuser de servir un verre d'alcool à des femmes enceintes.

Risques de malformations et problèmes comportementaux

Denis Lamblin, pédiatre et bénévole au sein de SAF France, le rappelle : "un verre d'alcool, c'est déjà un risque. Même si l'enfant ne sera pas automatiquement atteint au bout d'un verre, c'est un risque". Il rappelle les problèmes de malformation cardiaque, mais aussi les malformations physiques comme les becs de lièvre, tout comme les problèmes cognitifs : difficultés de lecture, de mémoire, de calculs. Qui arrivent plus tardivement. C'est ce que qu'a constaté Patrick Chauvin, père d'une jeune femme de 24 ans. Son ex-épouse a consommé régulièrement de l'alcool à partir de son 4e mois de grossesse. Il veut alerter sur les risques d'une telle consommation. Il raconte son histoire : "Ma fille, petite, elle avait un retard de croissance, un retard pour apprendre à parler, à marcher, à être propre". Avant d'ajouter qu'"aujourd'hui, elle va bien, elle travaille, elle a un copain. Mais je ne peux pas dire si ça durera, ni combien de temps", explique le père de famille qui souligne l'"instabilité" , parfois, des personnes ayant des troubles causés par l'alcoolisation fœtale.

L'association SAF France organise du 17 au 19 novembre l'opération "Tables Jaunes" à destination des établissements de l'UMIH. Ils pourront installer des sets de table et dessous de verre avec, notamment, la mention "Enceinte, chaque verre est une prise de risque".