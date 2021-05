En Côte-d'Or, les auto-tests débarquent dans les lycées

C'est sans aucun doute le seul examen qu'aucun collégien et lycéen n'aura envie de réussir. L'auto-test pour dépister le virus du Covid n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. On vous explique pourquoi.

"Il faudra enfoncer l’écouvillon sur 2 à 3 centimètres, et tourner 4 fois. Comptez 4 secondes entre chaque tour." Sur les bancs du Lycée Charles de Gaulle à Dijon, certains font la grimace sous leur masque, mais personne ne s'oppose à ce nouvel examen qui débarque dans nos établissements. Un auto-test pour dépister le coronavirus.

Cette classe de terminale scientifique a droit à une présentation détaillé de ce test nasal que chaque élève de plus de 15 ans sera invité à pratiquer une fois par semaine. "Ce n'est pas une mesure obligatoire, mais elle est fortement recommandée" détaille Isabelle Picard la proviseure adjointe de ce lycée. "Et bien sûr, pour tous les élèves mineurs, il nous faudra l'autorisation des parents."

"En ce qui nous concerne, on va mener ces séances d'auto-tests dans notre grande salle du réfectoire, afin de garder une distance de deux mètres entre chaque élève. Le résultat sera dévoilé de manière individuelle et confidentielle." poursuit Isabelle Picard.

Des élèves de terminale découvrent la vidéo qui détaille le principe de ces auto-tests © Radio France - Olivier Estran

"Le principe de ces auto-tests est de casser la chaîne de contamination" précise Nathalie Albert-Moretti, la rectrice de l'Académie venue assister au lancement de cette opération. "Le résultat des auto-tests est connu en un quart d'heure. Si un élève est positif, il devra rentrer chez lui, et faire confirmer cette indication par un test PCR. S'il se révèle aussi positif, il faudra rester en quarantaine comme c'est la norme, et de notre côté, nous devrons fermer la classe. En agissant ainsi, on peut éviter la multiplication de cas au sein d'un lycée."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'examen à ne surtout pas réussir avant le Bac

"Même si tout cela se met en place à quelques semaines de la fin de l'année scolaire, cela reste très utile " insiste Nathalie Albert-Moretti. "Si un élève se révèle positif, il ne passera pas le Bac avec les autres, mais sera convoqué pour passer les épreuves lors du rattrapage. On ne peut pas garder des personnes porteuses du virus dans la même salle que les autres."

Cet auto-test est réputé moins douloureux que les tests PCR assure l'Académie de Dijon © Radio France - Olivier Estran

C'est important pour enfin s'en sortir" -Lou, élève de Terminale

"Ces auto-tests ne me font absolument pas peur" sourit Lou, une des candidates au Bac scientifique. "C'est vraiment important, notre jeunesse a été sacrifiée, et si chacun fait un effort pour s'en sortir, ça pourrait nous aider à avoir une jeunesse un peu plus cool, revoir nos grands parents, retrouver une vie normale. Il ne nous reste que 3 semaines de cours, mais si on maintient ce réflexe, ce sera important pour les prochaines années, car sinon c'est sacrifier des cours, sacrifier nos relations."

168.000 auto-tests sont en cours de distribution dans les collèges et lycées de l'Académie de Dijon.