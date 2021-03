En Côte-d'Or, quand on vit à la campagne, on vit loin des urgences

C'est le paradoxe qui ressort de l'étude de l’association des maires ruraux de France que dévoile France Bleu ce lundi matin : vivre à la campagne, c'est dangereux pour la santé ! Plus de six millions de Français vivent en effet à plus d'une demi-heure du service d'urgences le plus proche.

Dans le contexte sanitaire actuel, on est de plus en plus nombreux à rêver de s'installer à la campagne. Et pourtant, plus on s'éloigne de la ville, plus on s'éloigne d'un accès aux urgences. Un phénomène qui ne s'arrange pas, loin de là, d'après la dernière étude de l'association des maires ruraux de France : six millions de Français vivent à plus d'une demi-heure des urgences les plus proches, or on considère qu'une demi-heure on considère que cela fait courir un risque vital aux patients, par exemple en cas d'infarctus.

Pour voir un spécialiste, il faut aller dans un centre urbain

Pour son représentant en Côte-d'Or, le maire d'Arceau Bruno Bethenod , le problème est identifié depuis longtemps : "mais c'est difficile de faire bouger les choses, car les causes remontent à un certain temps : le numerus clausus par exemple, qui a provoqué une baisse importante du nombre de médecins, que l'on ressent aujourd'hui. On assiste à une stagnation de la densité médicale depuis le début des années 2000."

Mieux pourvu que le reste du département, l'est dijonnais est une exception où en moyenne, le nombre de médecin est un peu plus élevé. mais certains territoires commencent à sérieusement manquer de professionnels, comme dans le canton d'Arnay-le-Duc, particulièrement rural, où la population a tendance à vieillir.

"Cela pose la problématique de la mobilité de ces personnes dépendantes", note Bruno Bethenod. "Sans compter que les départements ruraux sont aussi moins bien desservis concernant les spécialistes, Pour voir un cardiologue, un ophtalmo, il faut aller dans un centre urbain."