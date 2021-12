En Creuse, la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans ne commencera que le 4 janvier

Sur le papier, la vaccination est ouverte à tous les plus de cinq ans depuis le 22 décembre. Mais dans la Creuse, les enfants de 5 à 11 ans qui n'ont pas de comorbidité ne pourront se faire vacciner qu'en janvier. Ce n'est pas une problématique de retard de doses, mais plutôt une question d'organisation et de personnel. Entre les fêtes de fin d'année et les congés des soignants, la mise en place était difficile dès la fin décembre.

Uniquement à Guéret

Seuls deux centres de vaccination seront ouverts et ils sont tous les deux à Guéret : à la PMI (Protection Maternelle et Infantile) et au centre hospitalier de Guéret. Malgré tout, la prise de rendez-vous est ouverte dès à présent, sur Doctolib pour l'hôpital ou par téléphone via un numéro consacré à la PMI (06.26.65.50.98).

Les 5-11 ans recevront des doses Pfizer adaptées, elles sont trois fois moins fortes qu'une dose de vaccin pour adulte.

La vaccination des enfants à risque a débuté

Concernant les enfants à risques, la vaccination a commencé à l'hôpital de Guéret au service pédiatrie. Pour prendre rendez-vous, il faut s'adresser au centre de vaccination.