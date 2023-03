En Creuse, le travail "invisible, mais indispensable" des aides à domicile

Les journées de Cécile sont bien remplies, et toujours animées. "On commence parfois à 8h pour finir vers 19h30", confie l'aide à domicile. Passionnée par son métier, qu'elle exerce maintenant depuis plus de trois ans, cette Creusoise ne compte pas ses heures, ni les kilomètres. Elle peut en effet parfois rendre visite à une dizaine de bénéficiaires en une journée.

ⓘ Publicité

Claudette justement fait partie des bénéficiaires. Retraitée à Guéret, avec un long traitement médical, elle ne peut pas se passer de cette aide précieuse du quotidien. "C'est indispensable pour moi", nous confie t-elle. Cécile l'aide ainsi pour une multitude de tâches, de la mise en route du lave-linge jusqu'aux courses. "C'est tout l'intérêt de notre métier, il est très varié. On apporte un vrai lien sanitaire, mais aussi social aux personnes que l'on vient voir".

Une journée nationale

En Creuse, ils et elles sont près de 600 aides à domicile comme Cécile à exercer au quotidien ce métier si important, pour ne pas dire parfois vital. Près de 4.000 personnes bénéficient de leurs services dans le département.

En France, on compte près de 570.000 aides à domicile. Une profession qui pour la première fois est donc mise en avant le temps d'une journée nationale, le vendredi 17 mars. Un juste retour des choses pour Cécile. "Pendant la période Covid, on ne s'est pas forcément sentis soutenus, on n'a pas eu de confinement. On a pas toujours un métier facile".

Comme d'autres collègues, Cécile aimerait maintenant revaloriser son métier, lui donner une autre image pour créer aussi des vocations et en inciter d'autres à rejoindre les rangs.