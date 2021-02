En Creuse, vacciner tout près de chez eux les personnes qui ne peuvent pas se déplacer

Les résidents des Ehpad ont été vaccinés en premier en France. La vaccination a depuis été ouverte aux personnes de plus de soixante-quinze ans qui ne résident pas en maison de retraite. Mais comment se faire vacciner quand on est âgé et qu'on a des difficultés pour se déplacer ? A Flayat en Creuse, 314 habitants, le centre le plus proche est à trente minutes de route, à Aubusson. Cette commune a donc été choisie pour expérimenter la création d'un centre de vaccination éphémère vendredi 19 février.

24 personnes vaccinées dans l'école

La mairie a recensé les volontaires parmi la cinquantaine d'habitants de plus de soixante-quinze ans. Finalement, vingt-quatre personnes ont été sélectionnées. Elles recevront donc vendredi la première dose du vaccin Pfizer, à deux pas de chez elles, dans l'école de la commune. Un médecin d'Aubusson et des infirmiers libéraux de Flayat seront mobilisés toute la matinée pour réaliser ces injections.

C'est une nouvelle étape dans la vaccination creusoise. La préfecture et l'agence régionale de santé développent la stratégie d'"aller vers" : il s'agit de trouver des solutions pour adapter la campagne de vaccination aux besoins des habitants. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est le vaccin qui viendra à vous.

La semaine dernière, 31 adultes polyhandicapés ont ainsi été vaccinés au sein de leur maison d'accueil spécialisée à Clugnat. Il y a trois semaines, un médecin généraliste de La Souterraine a expérimenté la vaccination à domicile chez six de ses patients.