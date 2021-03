Coronavirus : en deux semaines, dix-sept détenus testés positifs à la prison d'Argentan

Le premier test positif est arrivé le 4 mars. Depuis, dix-septs détenus de la prison d'Argentan ont attrapé le Covid. "Au début, les cas était circonscrit à un seul bâtiment, puis au cours de la semaine dernière, les contaminations se sont propagés aux autres bâtiments", explique Damien Pellen, le directeur de la prison. Les cas positifs sont placés à l'isolement dans un bâtiment dédié et ne voient personne. Il s'agit de cas de variant britannique précise la direction.

Dans cet environnement particulièrement confiné, le virus peut se mettre à circuler très rapidement. Pour limiter les risques, la prison a décidé de changer son organisation et de passer en gestion dite "portes fermées" depuis ce jeudi 18 mars, pour au moins dix jours. "Ca veut dire que les portes des cellules seront fermées tout le temps. Habituellement, elles sont ouvertes sur des périodes définies et les détenus peuvent circuler", précise le directeur. Les temps de promenade et de sport sont eux aussi adaptés pour limiter au maximum les brassages.

Quelques cas ont aussi été détectés parmi le personnel de la prison, sans que le lien soit clairement établi avec les contaminations des détenus. Pour le moment, la direction ne dispose d'aucun élément qui permette de comprendre comment le virus a pu pénétrer à l'intérieur des murs du centre.

Un dépistage massif prévu

Dans un communiqué, l'intersyndicale des surveillants demande "du matériel suffisant pour les agents, à savoir masques, surblouse et visière". Elle évoque aussi un climat d'inquiétude et de tensions. Un référent Covid au sein de la direction devrait être nommé afin de faciliter la gestion de cette situation.

Pour savoir précisément où en est le virus, un dépistage massif va être organisé à partir de lundi 22 mars par l'Agence Régional de Santé. Tous les détenus et tout le personnel seront testés, à savoir 750 personnes précise le directeur. Les détenus qui refuseraient de s'y soumettre seront placés à l'isolement, considérés comme cas contact.