EN DIRECT - Allocution d'Emmanuel Macron : suivez les réactions dans le Loiret

Suite à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir pour annoncer de nouvelles mesures sanitaires.

L'essentiel

"Nous allons retrouver le confinement que nous avons connu au printemps sur tout le territoire" annonce Emmanuel Macron. Les déplacements seront interdits, sauf pour les retours des vacances de la Toussaint , ce sera le retour de l'attestation de déplacement".

, ce sera le retour de l'attestation de déplacement". Les bars et les restaurants, ainsi que les commerces non nécessaires seront fermés.

Mais les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts , les universités en revanche passeront à l'enseignement à distance.

, les universités en revanche passeront à l'enseignement à distance. Le télétravail sera généralisé mais les services publics, les usines, les exploitations agricoles resteront ouverts.

mais les services publics, les usines, les exploitations agricoles resteront ouverts. Les visites en EHPAD et dans les établissements de santé resteront autorisées en respectant des règles strictes.

en respectant des règles strictes. Ces mesures entreront en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi , et s'appliquera au moins jusqu'au 1er décembre.

, et s'appliquera au moins jusqu'au 1er décembre. "Nous sommes submergés par l'accélération de l'épidémie" dit le président de la République. "La deuxième vague sera sans doute plus meurtrière que la première. Si nous ne faisons rien il y a aura au moins 400 000 morts de plus dans les prochains mois, ça n'est pas la voie que nous avons choisie" avertit Emmanuel Macron en préambule de ses annonces.

Le direct

20h31 : Stéphanie Rist la députée LREM du Loiret, estime que ce confinement est nécessaire ."Les hôpitaux sont saturés. Mais c'est un confinement allégé, qui va permettre de soulager quelques professions". Concernant le consensus politique, autour de ce reconfinement, "il est beaucoup moins présent" reconnait Stéphanie Rist, "mais il faut une union nationale, il en va de la responsabilité de chacun, pour aider ceux qui en auront le plus besoin, par exemple les étudiants qui vont devoir être accompagnés, c'est un des publics les plus fragiles, il faudra les aider. On a beaucoup de travail à faire mais on peut y arriver seulement si l'on n'est pas dans l'opposition systématique".