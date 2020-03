EN DIRECT | Corona : entraide, réactions, reportages. Emission spéciale ce matin sur France Bleu Breizh Izel

De la solidarité à tous les étages sur France Bleu Breizh Izel !

De beaux exemple de solidarité à entendre ce matin sur France Bleu Breizh Izel. A Plougonvelin, le cuisinier de la commune a proposé de donner les denrées fraîches déjà achetées au CCAS, pour les personnes qui bénéficient de la banque alimentaire. Les légumes, les fruits, les yaourts ne seront pas perdus comme ça !

A Lamballe dans les Côtes d'Armor, la direction du Carrefour Market accueillera seulement les clients de 70 ans et plus pendant 45 minutes le lundi 16 mars. Une initiative pour protéger du Coronavirus les personnes les plus vulnérables.

ADMR : les services hors ménage seront assurés "dans la mesure du possible"

Gérard Duflos nous a appelé pour donner quelques précisions sur l'aide à domicile. Il est président de l'association ADMR de Tréméven dans le Finistère. Il tient tout d'abord à préciser que leurs services seront également impactés car leurs employés peuvent avoir des enfants à garder à la maison. "Nous allons revoir nos plannings pour gérer au mieux pour les personnes âgées. La seule chose que nous mettons de côté c'est le ménage mais tout ce qui est confort, les changes et les repas, nous continuerons de les assurer."

Arrêté du journal officiel

L'ensemble des dispositions à retrouver dans l'arrêté du Journal Officiel du gouvernement.

Bureaux de votes ouverts

Les bureaux de votes sont ouverts depuis 8h et jusque 18h. Notre reporter Aurélie Lagain à Fouesnant nous racontait qu'il y avait "beaucoup de monde à l'ouverture, beaucoup de personnes plutôt âgées, une personne est arrivée avec un masque". Tous les bureaux de votes ont été regroupés dans la cantine municipale. Les gens attendent leur tour avec et laisse un mètre de distance entre eux, des stylos ont été mis à disposition dans un bac, des lingettes et du gants sont également proposés. "Tout le monde est plutôt souriant" raconte la reporter de France Bleu Breizh Izel.

Messes et baptêmes annulées, mariages reportés, obsèques en petit comité

Monseigneur Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon étaiot avec nous en direct ce dimanche matin : "Les églises restent ouvertes, les gens peuvent venir prier en se tenant à distance, mais on peut développer la prière à la maison." "Pour nous c'est le carême, un temps de jeune, on participe comme ça à l'effort national"

"Les célébrations de baptême et de mariage sont reportées. Les célébrations d'obsèques ne peuvent pas avoir lieu dans l'église, car ce serait un rassemblement. On est disposé avec nos équipes à organiser un temps de prière au cimetière, et par la suite on célébrera une messe pour tous les défunts quand les messes seront à nouveau autorisées."

Impact sur les commerces

A la Grange d'Ethawenn, à Pleyben, le boulanger nous annonce qu'il demande aux clients de ne pas etre plus de trois en même temps dans la boutique, il ajoute "votre sourire nous est très utile comme votre compréhension". Il nous explique en direct ce matin qu'il veut priviligier le paiement sans contact

Ghislaine, patronne d'hôtel a déjà perdu 12 000 euros cette semaine, elle a des clients dans son hôtel de Locronan, au petit dejeuner ce matin. Et elle ne sait pas quoi faire des gens qui ont réservé et qui sont déjà dans son hôtel. Elle annule toutes les futures réservations. Elle comprend évidement la nécessité sanitaire de ces mesures mais elle se demande comment son commerce peut tenir économiquement