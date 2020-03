EN DIRECT - Coronavirus : sixième jour de confinement en Isère

Sixième jour de confinement en France et en Isère, ce dimanche. Depuis le début de la crise, nous nous efforçons de vous faire sourire, mais aussi de vous apporter toutes les informations utiles et pratiques en Isère. Le direct dans le département, c'est ici.

Quelques infos utiles

Le direct en Isère

9h45 : un cas de coronavirus est confirmé au lycée des Charmilles à Grenoble. Dans un soucis de transparence, la direction de l'établissement informe les parents d'élèves sur une possible contamination de leurs enfants. Toujours à Grenoble, il y a toujours des suspicions de cas sur des élèves et le personnel du collège de l'Aigle.

9h17 : comme chaque jour depuis le début du confinement, les forces de l'ordre multiplient les contrôles. Tout déplacement non justifié fera l'objet d'une verbalisation.

A ce sujet, un plan d'urgence a été voté hier à l'Assemblée nationale. La première amende reste à 135€. Mais si, "dans les 15 jours qui suivent", il y a nouvelle contravention, le montant est majoré à 1.500€. Si une personne est encore verbalisée dans le mois pour non respect des règles de confinement, l'infraction devient un délit puni de 3.500€ d'amende et d'une peine de six mois de prison au maximum.

9h05 : sur le plan comptable en Isère, il y a, ce dimanche matin, 103 cas de coronavirus et un décès, soit 37 cas de plus que lors du dernier rapport de l'Agence Régionale de Santé.

9h00. Bienvenue dans ce direct, comme chaque jour depuis l'annonce du confinement en France, nous essayons de partager avec vous toutes les infos utiles pour vivre en cette période compliquée. Aujourd'hui, sixième jour de confinement. N'hésitez pas à nous transmettre vos infos et vos bons tuyaux via la page Facebook de France Bleu Isère, par exemple.