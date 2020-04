EN DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi (2/2)

Emmanuel Macron est en visite à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour rencontrer le personnel soignant ce jeudi. La France a enregistré plus de 10.869 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, et plus de 541 décès dans les hôpitaux en 24h. Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril.