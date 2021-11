Port du masque, protocole dans les écoles, campagne de vaccination, les autorités préfectorales, sanitaires et éducatives détaillent ce vendredi 26 novembre les nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur en Côte-d'Or pour lutter contre la cinquième vague de contaminations au coronavirus.

EN DIRECT - Le port du masque redevient obligatoire à Dijon et à Beaune

Le port du masque redevient obligatoire à Dijon et dans l'hyper centre de Beaune

L'essentiel à retenir

Le port du masque redevient obligatoire dans le centre ville de Dijon et l'hyper centre de Beaune

51 classes sont fermées et 123 élèves sont positifs en Côte-d'Or

Dès le lundi 29 novembre, les élèves de 6e devront réaliser deux autotests par semaine

A compter de ce vendredi, un décret rend à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux recevant du public, y compris les lieux où le pass sanitaire est réclamé

À compter du 29 novembre, la durée de validité des tests RT-PCR et antigéniques sera réduite à 24 heures

Les plus de 18 ans, peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir du 27 novembre

Le taux d'incidence en Côte-d'Or s'élève à 121 cas positifs pour 100 000 habitants

Un centre de vaccination © Radio France - -

16h25. A l'école. Pour le protocole traçage dans les écoles (on teste et si l’élève est négatif il revient en classe) il sera généralisé à partir du 6 décembre en Cote d’Or

16h10. Vaccins. Pour la vaccination, les deux vaccins Moderna et Pfizer sont possibles et il n'y a pas de pénurie en Côte-d'Or.

16H05. Hospitalisations. 42 personnes sont hospitalisées en Côte d’Or pour une forme Covid. C'est un chiffre en augmentation régulière. Huit personnes sont en réanimation en Côte-d’Or et 39 en Bourgogne-Franche-Comté.

16h. Le virus circule beaucoup notamment chez les moins de 14 ans : 191/ 100 000. Le Taux de positivité est 5 % et il est en hausse et le taux de duplication "le R0" en Bourgogne-Franche-Comté s'élève à 1,70

15h55. Le port du masque redevient obligatoire pour les fêtes foraines, les brocantes et les grands rassemblements comme une manifestation dans le centre-ville de Dijon

15h52. Le port du masque redevient obligatoire. Le masque devient ou redevient obligatoire dans tous les espaces clos et recevant du public (salles de sports, de spectacles discothèque, marchés couverts) mais aussi dans le centre ville de Dijon et l’hyper centre de Beaune.

15h50. Les centres de vaccination. Le préfet annonce que finalement la salle "multiplex" va rester ouverte sur le campus de Dijon. On peut aussi se faire vacciner au centre de la Toison d’Or, au centre Portes du sud et au CHU de Dijon, ce qui fait quatre centres en tout sur Dijon, et 12 centres sur le reste du département dont un centre aux Hospices de Beaune.

15h45. La dose de rappel sera accessible au plus de 18 ans dès samedi prochain : 350 000 personnes sont concernées en Côte-d’Or

15h40. La situation en Côte-d'Or. Quelques chiffres pour démarrer . Le taux incidence en Côte d’Or s'élève 121 cas pour 100 000 habitants Il atteint 221 en Saône et Loire. La capacité hospitalière Covid est actuellement à 21 %

Centre de vaccination sur le campus de l'université de Dijon © Radio France - Faustine Mauerhan

15h30. Tous les participants sont en place. La conférence de presse débute.

Le préfet de la Côte-d'Or Fabien Sudry et Danyl Afsoud, directeur de cabinet © Radio France - Stéphane Parry

Colette Jehanno Secretaire générale de la DSDEN © Radio France - Stéphane Parry

15h25. Du retard à l'allumage. Les participants s'installent doucement. Ici la représentante de l'Agence Régionale de Santé, Aline Guibelin.

La déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté Aline GUIBELIN est la première arrivée © Radio France - Stéphane Parry

15h03. Pourquoi ce point presse ? Au lendemain du nouveau plan de lutte conte la covid-19 détaillée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est au tour des autorités locales de Côte-d'Or de dresser un point de situation de l'épidémie dans le département et de détailler les nouvelles mesures mises en place en Côte-d'Or.

15h02. Qui participe à ce point de situation en Côte-d'Or ? Ce point presse est animé par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry, la déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé Aline GUIBELIN, la directrice académique des services de l'éducation nationale Pascale COQ, et le sous-préfet et directeur de cabinet du préfet Danyl AFSOUD. Tous précisent la mise en œuvre des directives gouvernementales sur la vaccinationsur le département de la Côte-d'Or.

15h. Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre la conférence de presse des autorités locales de Côte-d'Or consacrée à la mise en place des nouvelles mesures sanitaires dans le département.