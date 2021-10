Le premier ministre Jean Castex et deux membres du gouvernement, Olivier Véran pour la santé, et Brigitte Bourguignon pour l'autonomie, sont en visite en Côte-d'Or ce mardi 19 octobre sur le thème du Ségur de la Santé.

EN DIRECT - Jean Castex, Olivier Véran et Brigitte Bourguignon en Côte-d'Or ce mardi

L'essentiel à retenir

Le premier ministre est en Côte-d'Or pour présenter les projets d'investissements retenus dans le cadre du Ségur de la Santé.

Le 9 mars 2021, c'était déjà en Bourgogne, dans la Nièvre à Cosne-Cours-sur-Loire, que le Premier Ministre avait annoncé un plan de soutien à l’investissement en santé de 19 milliards d’euros dans le cadre du Ségur de la Santé et de France Relance. Il a alors demandé aux agences régionales de santé (ARS) de définir pour le 15 octobre les modalités de mise en œuvre de ce plan dans les territoires.

Quelles sont les raisons de cette visite en Côte-d'Or ?

Après six mois de travail et de concertation, la liste des projets d’investissement qui seront soutenus par l’État a été établie dans toutes les régions de France. Le gouvernement les présentera dans les prochaines semaines à l’occasion de déplacements dans des hôpitaux et des Ehpad. C'est le cas aujourd'hui en Côte-d'Or.

8h50. INFO FRANCE BLEU : La CGT et FO appellent les salariés du CHU de Dijon à se rassembler devant l'institut de Formation en soins infirmiers à 10h30. L'objectif, c'est de montrer leur mobilisation et leur unité à l'occasion de la venue du 1er ministre.

08h00. Bienvenue dans ce direct, nous suivrons la visite de Jean Castex et de ses deux ministres en Côte-d'Or. Le Premier ministre ouvre cette présentation ce mardi 19 octobre en région Bourgogne-Franche-Comté à l’occasion d’une visite à l’Ehpad du centre hospitalier d'Auxonne avant de se rendre au centre hospitalier universitaire de Dijon.