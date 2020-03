EN DIRECT - Renforcement des règles de confinement, nouveaux couvre-feux en Alsace

L'essentiel - infos pratiques :

Ensemble avec nos soignants : France Télévisions, avec le soutien de Radio France, propose ce mardi soir, en direct sur France 2, une grande soirée destinée à soutenir les hôpitaux et l’ensemble des personnels soignants.

7h45 : ne manquez pas en direct sur France Bleu Alsace, l'interview du Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes, présidente de l’Union régionale des médecins libéraux du Grand Est.

Déjà plus de 1.000 amendes dans le Bas-Rhin pour non respect des règles de confinement. Les gendarmes et les policiers effectuent plus de 5.000 contrôles par jour dans le département.

La production de gel hydro-alcoolique doit se poursuivre aujourd'hui dans les locaux de l’usine-école EASE, sur le campus d'Illkirch. Une vingtaine d’étudiants de cinquième année de la Faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg ainsi que des enseignants, se sont portés volontaires pour réaliser ces solutions. Elles sont destinées aux HUS, ainsi qu’à l’Institut de cancérologie de Strasbourg.

Les hommages se multiplient après la mort de deux médecins haut-rhinois, contaminés par le coronavirus, un gynécologue mulhousien, et un médecin généraliste à Colmar. La préfecture du Grand Est et l'agence régionale de santé saluent leur courage.

Après Obernai et Mulhouse,le maire de Sainte-Marie-aux Mines annonce qu'il prendra un arrêté couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin dès aujourd'hui.

6h30 : Début d'une journée de confinement avec de nouvelles règles partout en France. Désormais les sorties pour le sport ou faire prendre l'air aux enfants ne sont plus autorisées q'une fois par jour, pendant une heure, à moins d'un kilomètre de son domicile. La plupart des marchés ouverts sont fermés, c'est notamment le cas à Strasbourg.