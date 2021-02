DIRECT - Covid en Moselle et situation inquiétante des variants : Olivier Véran vient annoncer des mesures

Le ministre de la Santé Olivier Véran en Moselle ce vendredi, pour évoquer la situation "plus inquiétante", selon lui de l'épidémie dans le département. Il pointe notamment le nombre de cas de variants très élevé avec 300 cas de variants sud-africain et brésilien ces quatre derniers jours.

La Moselle inquiète le ministre de la santé : lors de son point hebdomadaire jeudi soir, Olivier Véran a pointé le département lorrain et la présence préoccupante des variants du coronavirus : variants sud-africain et brésilien. Le ministre se rend en Moselle ce jeudi pour rencontrer les élus et annoncer les mesures destinées à enrayer cette flambée.

Le ministre de la Santé Olivier Véran arrive en Moselle : à 13h45, il visite la cellule de suivi variant de l'ARS, puis à 14h15 se rend à la préfecture pour une réunion de concertation avec les élus.

Le département enregistre 300 cas de variants sud africain et brésilien ces quatre derniers jours

sud africain et brésilien ces quatre derniers jours De nombreux élus locaux demandent la fermeture de toutes les écoles dès ce vendredi soir , une semaine avant les vacances.

, une semaine avant les vacances. A l'occasion de sa visite, Olivier Véran doit remettre la Légion d'honneur à titre posthume à une infirmière mosellane.

9h30 : le programme d'Olivier Véran est connu. Le ministre de la santé arrivera à 13h45 à l'agence régionale de santé pour visiter la cellule de suivi variant et la cellule de crise. A 14h45, il se rendra à la préfecture de la Moselle pour une réunion de concertation avec l'ARS et les élus. Il doit répondre aux questions des journalistes à l'issue de cette rencontre, un peu avant 16h.

8H15 Des doses de vaccins en plus pour la Moselle ? "Nous voyons une accélération vertigineuse des cas en 48h", déclare le maire de Thionville Pierre Cuny sur France Bleu. Celui qui est aussi médecin à la ville ajoute : "la première mesure à prendre est de fermer les écoles, lycées, collèges, à partir de la semaine prochaine. Nous sommes à une semaine des vacances scolaires, et beaucoup beaucoup de cas nous sont signalés dans les écoles. Il y a une accélération. "

Le confinement doit selon lui rester une mesure ultime, mais il réclame des dotations de vaccins supplémentaires pour la région.

Mardi, le président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten avait lui aussi réclamé davantage de vaccins.

8h10 - Sur France info, la présidente de la FCPE en Moselle Christelle Carron annonce qu'une réunion de crise est prévue avec le recteur à 14h, elle dénombre une soixantaine de classes fermées en Moselle.

Légion d'honneur à titre posthume pour une infirmière mosellane

7h40 - Selon les informations de France Bleu, le Ministre de la Santé devrait remettre une légion d'honneur à titre posthume à une infirmière mosellane. Il est notamment attendu à la Préfecture en début d'après-midi.

7h30 - Fermeture des écoles."Il faut fermer les écoles dès que possible", affirme le député Mosellan Belkir Belhaddad, "d'ailleurs un consensus s'est dégagé lors de la réunion avec le préfet et les élus du département. C'est ce que nous affirmerons devant le ministre de la Santé".

Les élus mosellans ont en effet rencontré le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, jeudi soir, pour exprimer leur opinion et préparer la venue d'Olivier Véran.

7h20 - Le maire de Metz, François Grosdidier réclame sur France Bleu : "Un reconfinement fort, mais localisé et court. Ce n'est peut-être pas nécessaire de reconfiner Bitche ou Sarrebourg en revanche une partie de la Meurthe-et-Moselle nord, agglomérée au sillon mosellan mérite peut être de l'être, il faut qu'on sorte des découpages administratifs et qu'on tienne compte de la réalité humaine et physiologique".

Un cluster dans un hôpital psychiatrique

7h10 - L'est du département est le plus touché par la flambée des variants. Il n'y a pas vraiment de cluster, sauf dans un hôpital psychiatrique.

6h45 - Le député (LR) de Moselle, Fabien Di Filippo, sur France Bleu Lorraine, pointe pour sa part le "brassage de population" dans le sillon mosellan, du nord vers le Luxembourg au sud en direction de Nancy. Mais l'élu du sud-mosellan fustige surtout "l'effet contre-productif du couvre feu à 18h : cela provoque des attroupements massifs de populations à certains moments comme dans les grandes surfaces" ou "qui concentrent des flux de population dans les transports en commun à des moments clés de la journée."

Ces causes s'ajoutent selon lui à l'ouverture des écoles et à la baisse de vigilance sur les gestes barrières. En revanche, il rejette l'idée d'un "reconfinement global de la Moselle" qui pénaliserait les habitants sans empêcher les flux de travailleurs et réclame à son tour des doses de vaccins supplémentaires.

6h40 - Le député LREM Christophe Arend s'inquiète lui d'une possible fermeture de la frontière avec l'Allemagne. "Il ne faut pas que nous en arrivions à fermer les frontières" assure le député de la circonscription de Forbach. Il souhaite mettre en place une stratégie de dépistage massif partagé par les pays pour les travailleurs frontaliers.

6h30 - François Braun, chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-Urgences de France : "Ce qui nous inquiète c'est la contagiosité plus importante du variant sud-africain avec potentiellement dès la semaine prochaine plus de patients hospitalisés y compris en réanimation" confie le professeur.

"Il faut se préparer pour demain : augmenter notre capacité pour prendre en charge les patients." C’est-à-dire déprogrammer des opérations et se préparer à de nouveaux transferts de patients "vers des départements voisins", et "le plus tôt possible." Actuellement, les services de réanimations de Moselle sont occupés à 50% par des patients atteints de formes graves du coronavirus.