EN DIRECT - Suivez la visite d'Olivier Véran à Nice

Le ministre de la Santé vient rencontrer des professionnels de santé et visiter un centre de vaccination à Nice, la métropole où le taux d'incidence du coronavirus est le plus élevé de France.

Olivier Véran est en visite à Nice ce samedi matin. Le ministre de la Santé vient à la rencontre des professionnels dans un département particulièrement touché par la deuxième vague du coronavirus. Les Alpes-Maritimes sont le département où le taux d'incidence du virus est le plus élevé de France métropolitaine, avec près de 600 cas pour 100.000 habitants. Un taux encore plus élevé à Nice, 751 pour 100.000 habitants, ce qui en fait la métropole la plus touchée de France.

Le programme de sa visite :

10h : avec des professionnels de santé dans le quartier des Moulins

Olivier Véran rencontre les soignants de la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé, Nice Vallée dans le quartier des Moulins. Ce type de centre accueille tous les acteurs de santé d'un territoire : médecins, infirmiers, kinés, spécialistes... pour fluidifier la prise en charge du patient.

11h : avec des professionnels de santé de l'hôpital l'Archet

Le ministre de la Santé se rend ensuite à l'hôpital l'Archet. Les chefs du service d'infectiologie du CHU de Nice vont lui présenter la prise en charge des patients atteints du coronavirus, puis Olivier Véran visite le service d'immunologie et doit échanger avec un patient atteint d'une forme longue du Covid.

Une rencontre est prévue avec le secrétaire général de la branche santé du syndicat Force Ouvrière dans les Alpes-Maritimes. "Tous les jours, je rencontre du personnel qui est en souffrance : c'est ce qu'on va lui expliquer, j'espère qu'il nous écoutera et qu'on aura des réponses, explique Michel Fuentes. Il faut arrêter de jouer sur la conscience professionnelle du personnel et nous donner des meilleures conditions de travail. il manque 300 postes au CHU de Nice, on demande des embauches."

12h : dans un centre de vaccination

La visite ministérielle se termine dans un centre de vaccination du centre-ville de Nice, où un nouvel échange avec les soignants est prévu.

Le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, attend des annonces fortes sur ce sujet de la vaccination. "On attend une vaccination véritablement massive pour pouvoir juguler cette propagation du virus, demande-t-il. Et j'attends aussi beaucoup de pédagogie par rapport aux différents vaccins, ainsi que les moyens de faire respecter les règles, notamment celles qui couvre-feu à 18h qui n'est respecté par personne".

Olivier Véran doit ensuite repartir dès la fin de matinée. Aucune rencontre officielle n'est à priori prévue avec les élus du département.