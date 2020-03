VIDEO : les enfants du personnel de santé accueillis dans des écoles en Bretagne

C'est la principale mesure annoncée ce vendredi 13 mars à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les écoles et collèges accueilleront dès lundi en Bretagne les enfants du personnel soignant.

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur le coronavirus, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région, Michèle Kirry, préfète de Région, Stéphane Mulliez, directeur de l'ARS Bretagne, et Emmanuel Ethis, recteur de l'académie de Rennes ont tenu une conférence de presse.

L'essentiel

Les enfants du personnel soignants seront accueillis dans leurs établissements scolaires habituels dès lundi, dans toute la Bretagne.

Cette mesure s'applique aux enfants des soignants en hôpital ou en médecine de ville, et à leurs enfants scolarisés à l'école maternelle, élémentaire ou au collège.

et à leurs Pour tous les autres enfants, les établissement scolaires seront fermés. Ils pourront accueillir des professeurs qui donneront des cours à leurs élèves à distance.

157 cas de coronavirus sont recensés ce vendredi en Bretagne.

L'interdiction de rassemblement au-delà de 100 personnes vaut pour les lieux confinés ou à l’extérieur, sauf pour les commerces et les marchés. Les discothèques et les cinémas pourront accueillir du public à condition de limiter leur jauge à 100 personnes.

Une volonté de "continuité pédagogique"

Comme annoncé jeudi par Emmanuel Macron, les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés à partir de lundi en France. En Bretagne, cela concerne 612 000 élèves et 128 000 étudiants, selon le rectorat. Ils bénéficieront de cours à distance pour "assurer une continuité pédagogique", selon le recteur Emmanuel Ethis. Les professeurs pourront se rendre dans leurs établissements pour assurer ces cours, ou le faire depuis chez eux.

Cela passera par des plateformes internet, celle du Cned (Centre national de l'enseignement à distance), ou selon les outils numériques existants dans les collèges et lycées. Selon Emmanuel Ethis "5% des élèves" ne sont pas équipés pour suivre un enseignement par internet, et se verront proposer des solutions papier.

"Pour l'instant dans la mesure du possible et en respectant les règles de sécurité sanitaires, _tous les concours sont maintenus_, aucun n'est annulé", explique Michèle Kirry, préfète de Bretagne.

Les enfants des personnels soignants accueillis

Comme dans toute la France, les enfants du personnel soignant seront accueillis dans leurs établissements habituels "entre lundi et mardi", selon Emmanuel Ethis. Il s'agit des enfants scolarisés dans les écoles, les collèges et les lycées, qu'ils soient fils ou fille du personnel travaillant dans les hôpitaux ou en médecine de ville.

"Ce sont des cours, et non pas de la garde d'enfants", a précisé la préfète de région. Les personnels soignants devront présenter une carte professionnelle ou tout autre justificatif pour déposer ses enfants.

L'état de la propagation du virus

Selon Stéphane Mulliez, directeur de l'ARS Bretagne : "157 cas sont enregistrés actuellement dans la région. Une cinquantaine est retourné à domicile et est en voie de guérison. Deux cas sont désormais recensés dans les Côtes d'Armor."

Le directeur de l'ARS a aussi précisé que "80 % des cas de contamination ne posent pas de problème", et qu'il fallait "passer plus de 15 minutes à moins d'un mètre pour que le virus soit susceptible de se propager."

Les élections municipales

"Aller voter ne présente pas de danger, y compris pour les personnes vulnérables ", rappelle la préfète Michèle Kirry. L'ensemble des maires a reçu des consignes pour qu'il y ait des points d'eau dans les bureau de vote, ou des livraisons de gel hydroalcoolique, et des files d'attentes espacées. Voter si possible avec son propre stylo bille de couleur bleu ou noir, et avec son bulletin de vote", pour les électeurs des communes de plus de 2 500 habitants.