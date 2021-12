En Dordogne, certains achètent des autotests avant Noël

Allez-vous acheter des autotests pour les rassemblements familiaux de fin d'année ?

C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement. Ce vendredi, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, Jean Castex a encouragé chacun à se faire tester avant de retrouver sa famille autour de la table de Noël et du réveillon. Il a notamment évoqué les autotests.

Enrourager chacun à se faire tester

Les autotests sont vendus exclusivement en pharmacie, au prix de 5 euros environ. Ils permettent à chacun de se tester seul, chez soi, et d'obtenir un résultat en quelques minutes seulement. De quoi convaincre Quitterie. Elle est chez ses parents pour les fêtes et en a acheté deux, un pour son compagnon et un pour elle. Et ce n'est pas la première fois qu'elle les utilise. "Ce n'est pas forcément évident mais ça vaut la peine. Et si on suit bien les instructions, c'est faisable", indique-t-elle. Le gouvernement, tout comme le conseil scientifique, veulent encourager les Français comme Quitterie à les utiliser, avant de retrouver enfants, parents et grands-parents autour de la bûche.

Une légère hausse des achats en pharmacie

D'ailleurs cela semble fonctionner, les pharmacies ont observé une hausse, même timide, des demandes d'autotests. "C'est pratique on se teste dix minutes avant d'entrer dans la voiture pour aller voir les grands-parents", explique Véronique Reydy, pharmacienne à Périgueux. Alors qu'elle vendait "un ou deux tests de temps en temps" , cette semaine elle en a vendu une quinzaine.

Mais la majorité des Périgourdins sont encore un peu frileux, et ont du mal à comprendre l'utilité de ces tests. "L'an dernier, comme on était pas encore vaccinés, on s'est tous fait tester pour le repas de Noël en famille. Cette année tout le monde est vacciné, donc je pense que le vaccin nous a protégés quand même", sourit Colette. D'autant que ces tests sont moins efficaces que des tests PCR ou antigéniques, reconnaît le ministère de la santé.

"C'est mieux que rien"

Les professionnels de santé rappellent que le vaccin empêche les formes graves, mais pas la transmission, c'est pourquoi Véronique Reydy encourage les Périgourdins qui souhaitent se tester avant les fêtes. "Pour les familles qui vont rendre visite aux personnes âgées c'est une bonne idée. Car même vacciné on peut être porteur. C'est facile à faire, ça ne prend pas très longtemps, ce n'est pas douloureux... C'est mieux que rien"