En Dordogne, l'association France Alzheimer forme les forces de l'ordre face aux disparitions inquiétantes

Il y a entre 8.000 et 10.000 personnes malades d'Alzheimer en Dordogne. Des personnes qui oublient parfois leur chemin pour rentrer chez elles, se perdent. Ces malades représentent 15% des disparitions inquiétantes en France. C'est pour ça que l'association France Alzheimer Dordogne sensibilise les forces de l'ordre, les secours et les citoyens.

"Elles sortent, elles vont voir leur maman, retrouver la maison de leur enfance et puis elles ne savent plus reconnaitre le chemin du retour, explique la présidente de l'association, le docteur Geneviève Demoures. Elles ont une désorientation dans le temps et dans l'espace. Elles convoquent le présent, le passé et elles ont du mal à se retrouver, à reconnaitre les lieux familiers."

Le docteur explique que cet état peut être angoissant, une angoisse qui survient souvent le soir, en fin d'après-midi. Elle recommande aux proches, d'être attentif à cette heure là.

L'association France Alzheimer Dordogne tient une réunion de sensibilisation ce mardi 16 mai à partir de 20h à la salle des fêtes de Nontron. C'est ouvert au public.

