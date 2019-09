Dordogne : les laboratoires d'analyses médicales fermés l'après-midi pour cause de grève

Les biologistes dénoncent une baisse des tarifs de 170 millions d'euros dans le budget de la Sécurité sociale. Selon eux, cela signifie des résultats plus tardifs, moins d'embauches de praticiens et la fermeture de sites. Ils envisagent d'aller plus loin dans leur grève, prévue jusqu'au 1er octobre.