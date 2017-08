En Dordogne, Nathalie se dit victime de l'implant contraceptif Essure

L'Union Européenne vient de suspendre la commercialisation de l'implant contraceptif Essure au cœur de polémiques depuis plusieurs mois. En Dordogne, Nathalie Bournazel se dit elle-même victime de problèmes de santé consécutifs à l'implantation de ce contraceptif.

L'Union Européenne vient d'annoncer la suspension pour trois mois en France et dans l'ensemble de l'Union des implants contraceptifs Essure. Depuis plusieurs mois, il fait l'objet d'une polémique chez ses utilisatrices. Des Françaises se sont d'ailleurs réunies en collectif baptisé "Resist" pour dénoncer ces effets secondaires et porter plainte.

Douleurs musculaires, prise de poids, fatigue

A Mouleydier, en Bergeracois, Nathalie Bournazel, 45 ans va rejoindre ce collectif. Il y a cinq ans, elle s'est faite poser cet implant mais elle a subi de graves effets secondaires. Douleurs musculaires, fatigue, prise de poids, Nathalie s'est vue décliner. "Les symptômes étaient très loin de la sphère gynécologique. Il était difficile de faire le lien. J'en suis venue à me dire que c'était psychologique," raconte la Périgourdine.

"La lumière s'est rallumée" - Nathalie Bournazel

Nathalie a eu le déclic en juin dernier en voyant un reportage à la télévision sur cet implant Essure. "Je me suis dit : c'est de moi qu'elle parle !" Nathalie a trouvé un chirurgien à Bordeaux. Il s'est montré à l'écoute et la décision a été prise de lui retirer cet implant au début du mois de juillet. "Je vais le revoir fin août et je vais lui dire que pour mois la lumière s'est rallumée." Depuis le retrait de l'implant, Nathalie revit. Pour elle, il n'y a pas de doute, le petit ressort en nickel était la cause de son mal-être. Elle compte rejoindre l'association Resist pour déposer plainte contre la laboratoire Bayer. Elle invite d'ailleurs d'autres Périgourdines à se faire connaître pour donner plus de poids à leur action. En France, 200.000 femmes porteraient cet implant.