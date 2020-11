En Dordogne, un collectif de parents s'oppose au port du masque obligatoire à l'école

"Ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse le choix !" Père de de deux enfants scolarisés en petite section de maternelle et en cours préparatoire au sein du Regroupement pédagogique intercommunal de Plazac/Saint-Léon-sur-Vézère/Peyzac-le-Moustiers en Périgord noir, Julien a rejoint le collectif Respir'action qui s'oppose au port du masque rendu obligatoire pour les enfants de six ans depuis la rentrée de la Toussaint. Comme beaucoup de parents du collectif, il s'inquiète pour les conséquences sanitaires pour les enfants. "Nos inquiétudes sont basées sur des retours d'expérience explique-t-il. Après un port prolongé du masque sur la journée ou sur la semaine, Nos enfants reviennent souvent avec des maux de tête."

Des maux de tête, des irritations, des lésions cutanées...

"Beaucoup de parents ont aussi des élèves scolarisés au collège ou au lycée. On nous rapporte là, non seulement des maux de tête, mais aussi des irritations, des lésions cutanées... Bon nombre d'observations qui nous laissent penser que le port du masque sur des si petits, là où ils sont encore dans la construction, là où ils ont encore l'apprentissage du langage, de l'articulation et du regard émotionnel avec leur maîtresse. Pour nous, c'est quelque chose qui pose vraiment question".

Une pancarte appelant à la grève nationale des parents pour le libre choix du masque en milieu scolaire devant l’école de Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne © Radio France - Emmanuel Claverie

"Le port du masque ne peut pas être efficace pour des enfants" enchérit Lily, maman de deux enfants scolarisés en grande section de maternelle et en CM1. "Déjà, il est écrit sur les paquets de masques que ça ne protège pas des infections virales, mais en plus quand on voit comment ça doit être mis et porté, et que je vois les petits enfants de six ans avec, c'est aberrant" estime-elle. "Quand on voit tout le travail qu'ont les enseignants avec le petit nombre de personnel, si en plus elles doivent gérer que le masque ne soit pas touché, soit porté comme si, comme ça, c'est très compliqué."

Un premier mouvement très suivi

Tous deux appellent les parents à une nouvelle journée d'action ce vendredi 13 novembre. La précédente action menée localement avait été très suivie explique Julien."70% des élèves n'étaient pas allés en cours, au sein de notre RPI mais également à l'école de Tursac" et toujours selon lui le mouvement prend de l'ampleur. "Nous avons été contactés par des parents d'autres écoles un peu partout en Dordogne" confirme-t-il.