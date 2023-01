En Dordogne, une "clinique du dos" ouvre à l'hôpital Francheville

L'orthopole de l'hôpital privé Francheville est né dans la tête des chirurgiens il y a quatre ans. Après plus d'un an et demi de travaux, cette clinique du dos ouvre ses portes début 2023 à Périgueux (Dordogne) . Des chirurgiens spécialistes du squelette accueillent les patients, pour traiter leurs pathologies liées au rachis, comme la scoliose, mais aussi celles des membres inférieurs et supérieurs, comme les hanches ou les épaules.

Le bâtiment s'étend sur trois étages. Le rez-de-chaussée est consacré aux médecins du paramédical, comme les kinésithérapeutes et les ostéopathes, qui peuvent notamment proposer de la balnéothérapie dans la piscine tout juste finalisée. Le 1er étage est à destination des chirurgiens spécialistes des membres inférieurs, le 2nd est réservé aux médecins du dos.

"Tout ce qu'il faut sur place"

Tous ces spécialistes, paramédicaux et médicaux, dans un même endroit, c'est une aubaine pour le Dr Soufiane Ghailane, l'un des spécialistes du rachis : "Les patients ont tout ce qu'il leur faut sur place, alors qu'avant notre cabinet était sur boulevard de Vésone [à Périgueux, N.D.L.R*], les chiropracteurs, les ostéopathes à Trélissac."* "C'était assez important de regrouper, poursuit le chirurgien. Nous gagnons vraiment en boost (sic) et beaucoup de temps en faisant cette prise en charge."

"Les gens se déplaçaient systématiquement à Bordeaux, continue le Dr Ghailane. Là, c'est Bordeaux qui vient à Périgueux." Les quatre médecins spécialistes du rachis ont tous été formés par le professeur Jean-Marc Vital du CHU de Bordeaux.

Le cercle vertueux d'attraction de jeunes médecins

Parmi eux, le jeune médecin Matthieu Campana, 33 ans. Il vient de rejoindre l'équipe et de s'installer à Périgueux. Le directeur général de la clinique privée, Pierre Malterre, se félicite d'attirer de jeunes soignants en Dordogne : "C'est important pour la prise en charge des patients du territoire." Il veut proposer une "offre la plus large et la plus complète" possible sur le département, "pour éviter les taux de fuite, mais aussi pour attirer d'autres praticiens".

"C'est en attirant des praticiens qu'on continuera à attirer", affirme le directeur Pierre Malterre. L'orthopole recherche du côté des médecins paramédicaux, au moins deux kinésithérapeutes. Ils ne sont que trois praticiens pour le moment.

Ouverture complète début février

Les premières consultations des spécialistes du rachis à la clinique du dos ont commencé le 2 janvier. Celles des orthopédistes pour les membres inférieurs et paramédicales des kinésithérapeutes et des ostéopathes comment début février. L'orthopole se trouve au 45 rue des Thermes , à Périgueux. Leur numéro dédié est le 05 53 53 42 78.