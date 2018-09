Drôme, France

C'est toujours bon de le rappeler : il ne faut pas faire n'importe quoi avec les médicaments ! Chaque traitement peut être efficace, mais "si c'est mal utilisé, ça peut être dangereux", prévient Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Comme de nombreux professionnels de santé, il remarque que certains patients ne prennent pas leurs traitements correctement. "Ils disent qu'ils le prennent un jour sur deux, ou en plus petite quantité." Les raisons sont multiples ; un traitement peut être inadapté, un comprimé trop gros à avaler, des oublis trop fréquents, ou des effets secondaires difficilement supportables.

"Nous avons aussi des problèmes d'ordonnances multiples", poursuit Karim Tabet, médecin généraliste et représentant de la Commission paritaire des médecins de la Drôme. Régulièrement, il reçoit des patients qui ont plusieurs ordonnances, sans qu'ils en aient averti leur médecin.

"Par exemple, votre médecin vous prescrit des anticoagulants qui vont fluidifier votre sang. Puis vous allez voir un rhumatologue, qui ne sait pas que vous êtes sous anticoagulants, et qui vous prescrit des anti-inflammatoires. Le problème, c'est que ces deux médicaments sont incompatibles et vont augmenter le risque hémorragique."

Enfin, certains patients se procurent des médicaments eux-mêmes, en automédication (le sirop pour la gorge, les huiles essentielles contre les rhumes, les comprimés contre les maux de tête, etc). "Est-ce que tous ces médicaments et produits vont bien ensemble ? Ou est-ce que ça présente des risques ?", détaille Gilles Bonnefond. C'est donc pour répondre à ces problématiques que la CPAM a lancé ce dispositif.

Que faire pour être aidé par son pharmacien ?

Si vous avez plus de 65 ans et que vous prenez au moins cinq médicaments par jour, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle pharmacie pour demander un rendez-vous. Vous serez reçu dans un lieu fermé, pour un entretien privé. Et ce sera l'occasion de tout mettre sur la table. "Le pharmacien vous rappellera également pourquoi votre traitement est important, pour quels médicaments il est essentiel de respecter l'ordonnance, et quelles associations de produits il ne faut pas faire."

Ensuite, le pharmacien rédigera un bilan, qu'il enverra par voie numérique à votre médecin traitant. Si besoin, il pourra ajouter des recommandations. Le médecin reste libre de les suivre ou non, de proposer ou non ces modifications au patient.

Ce dispositif est gratuit, entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Et il a un autre avantage, selon le médecin Karim Tabet. "Il permettra de diminuer le gaspillage, au lieu d'entasser dans les placards des boîtes de médicaments que les gens ne prennent pas !"