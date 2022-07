En Drôme et en Ardèche, les demandes de vaccinations ont triplé en un mois

Plus de 5 000 habitants de Drôme et d'Ardèche se sont fait injecter une dose de rappel de vaccin contre le covid en une semaine début juillet. La demande augmente en parallèle de la hausse des contaminations.

La semaine du 27 juin au 3 juillet, 2 897 personnes se sont fait vacciner dans l'ensemble de la Drôme, 2 291 en Ardèche. Trois semaines avant, elles étaient 1043 en Drôme, et 679 en Ardèche. Les chiffres ont bondi. Les taux d'incidence frôlent désormais les 1 000 cas pour 100 000 habitants dans les deux départements.

Joël et sa femme vivent à Saint-Nazaire-le-Désert. Ils ont voulu faire leur dose de rappel. "Sur Saint-Nazaire, il n'y avait rien. Sur l'hôpital de Die, il n'y avait rien. Le pharmacien de Saillans non plus. Avant j'avais même essayé avec une infirmière de la Motte-Chalancon, mais elle m'a répondu qu'elle ne le faisait pas" raconte-t-il. Résultat : le site Doctolib les a envoyé au centre de vaccination de Romans, le dernier encore ouvert en Drôme, avec celui de Crest.

Le centre de vaccination de Romans ferme vendredi 8 juillet. "Lundi, il ne restait pratiquement plus de créneaux" indique la secrétaire qui prend les rendez-vous, Isabelle, "ça a pris beaucoup d'ampleur depuis la semaine dernière".

Le centre devrait être fermé depuis deux semaines. C'est la docteure Chantal Michelon, responsable du centre, qui a insisté pour le prolonger de 15 jours. Et elle ne regrette pas : "ça fait quatre mois qu'on dit à la population de venir se faire vacciner. On n'avait personne. Mais depuis deux semaines, il y a un déferlement de la septième vague du Covid. Il y a des mariages, des baptêmes, des communions… j'ai vu un mariage avec cent personnes contaminées. Du coup, tout le monde arrive !" Chantal Michelon poursuit : "On vaccine une centaine de personnes par jour. Les semaines d'avant, on en vaccinait vingt, pas plus". Le centre de Romans fermera le 8 juillet, celui de Crest le 15. Ensuite, les 200 médecins, infirmières et pharmaciens drômois qui vaccinent contre le covid devront prendre le relais.