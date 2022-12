En Drôme et en Ardèche, vers un Téléthon record en 2022

En Ardèche on n'a jamais vu autant de "contrats" pour ce Téléthon (127), c'est-à-dire d'organisations partenaires du marathon caritatif au profit de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Dans la Drôme, c'est pareil, avec 300 animations prévues dans le nord du département et une cinquantaine dans le sud.

"Ça fait plaisir de voir qu'on a toute cette solidarité qui se met en place" réagit Karine Fombonne, une des coordinatrices de l'Ardèche. La preuve que malgré la baisse des dons en général à cause du contexte économique en France, s'engager pour une cause n'est pas forcément un problème pour les Français. "Et quoi qu'il arrive, vu la période, ça fait toujours du bien de se rassembler", ajoute Stéphane Depont, coordinateur sud-Drôme.

Parmi les événements qui retiennent l'attention, une agence immobilière va construire une tour géante en Lego, à Livron-sur-Drôme, samedi, une course de caisse à savon dimanche à Montboucher-sur-Jabron, dimanche. Côté Ardèche, 127 contrats ont été signés, l'exemple le plus frappant c'est avec EDF à Cruas. Cent cinquante salariés et partenaires seront mobilisés ce samedi pour animer des activités sportives.

Le Téléthon est organisé par AMF (Association Française contre les Myopathies). Pour les promesses de don, le numéro c'est le 36-37. En 2021, 1 100 000 euros avaient été récoltés dans la Drôme et en Ardèche.