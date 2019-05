Des maillots de foot transformés en blouses pour les enfants malades dans des hôpitaux espagnols

"Les blouses plus fortes" : c'est le nom de la campagne lancée par le magazine de foot espagnol Panenka. Le mensuel a eu cette belle idée : fabriquer avec des maillots de foot des blouses destinées aux enfants malades dans les hôpitaux en Espagne.

“Chaque jour, dans les hôpitaux, beaucoup de garçons et de filles jouent un match très difficile, explique la revue espagnole. La maladie est un adversaire qui fait peur mais que l’on peut battre. C’est la raison pour laquelle nous avons transformé les maillots en blouses d’hôpital. En portant notre maillot préféré, nous nous sentons plus forts, plus courageux et capables de battre n’importe quel adversaire”.

L'opération a été lancée à l’hôpital San Rafael de Madrid avec des blouses aux couleurs du Real et de l’Atletico (les deux clubs de la ville). En Catalogne, les hôpitaux ont les blouses avec le maillot de Barcelone.

Le magazine Panenka a précisé :“Nous sommes très reconnaissants mais nous n’avons pas besoin de dons, a précisé le magazine". Et de conclure : "Nous voulons simplement que le plus d’hôpitaux possibles se joignent à nous”.

Une adresse mail a aussi été créée : lasbatasmasfuertes@panenka.org.

► Le reportage de franceinfo