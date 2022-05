L'OMS s'inquiète d'une "épidémie" de surpoids et d'obésité en Europe

Dans un nouveau rapport, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une "épidémie" de surpoids et d'obésité en Europe. Elle est la conséquence de plus de 1,2 million de décès par an sur le continent. "Les taux de surcharge pondérale et d'obésité ont atteint des proportions épidémiques dans toute la région et continuent de progresser" alerte notamment le rapport.

En Europe, près de deux tiers des adultes et un enfant sur trois souffrent de surpoids ou d’obésité. Un adulte sur six est également en situation d'obésité. Des chiffres qui ne font qu'augmenter au fil des ans, inquiétant fortement l'OMS.

Un quart des adultes européens sont obèses

Toujours selon le rapport de l'OMS, avec un quart des adultes européens en situation d'obésité, la proportion est désormais plus élevée que dans toute autre région, à l'exception des Amériques. Et les risques pour la santé importants. "L'augmentation de l'indice de masse corporelle est un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires", souligne le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge. Le surpoids et l'obésité seraient à l'origine de plus de 1,2 million de décès par an, représentant 13% des morts sur le continent.

En plus des conséquences quotidiennes sur la santé, l'obésité, cause d'au moins 13 types de cancers différents, serait directement responsable d'au moins 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Un chiffre qui "devrait encore augmenter dans les années à venir" prévient l'organisation. Un constat qui inquiète d'autant plus l'OMS qu'aucun pays européen ne peut aujourd'hui stopper la progression et l'ampleur du problème.

Taxer les boissons sucrées

Le surpoids et l'obésité étant considéré comme un facteur à risque en cas de contamination, la crise du Covid-19 a permis de prendre la mesure de l'impact du surpoids et de l'obésité en Europe. Selon le rapport, les différents confinements et fermetures d'écoles ont favorisé la prise de poids des habitants. Coincés chez eux, les adultes comme les enfants ont eu un accès quasi permanent à la nourriture et ont fait moins de sport. Il faut que la tendance s'inverse, plaide l'OMS. Et pour encourager ce mouvement, l'organisation propose notamment des "interventions politiques qui ciblent les déterminants environnementaux et commerciaux d'une mauvaise alimentation". Elle recommande également de taxer les boissons sucrées et de subventionner les aliments bons pour la santé. L'OMS ajoute deux derniers conseils : limiter la vente d'aliments malsains auprès des enfants et encourager l'activité sportive tout au long de sa vie.