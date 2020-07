En Euskadi et en Navarre, les cas de Covid-19 sont en recrudescence

Si, côté français, le Pays basque est toujours relativement épargné par l'épidémie de Covid-19, la donne n'est pas du tout la même en Hegoalde. Ces trois dernières semaines, le nombre de tests positifs a bondi en Euskadi et en Navarre. Même si l'on note un fléchissement ces deux derniers jours, 188 nouveaux cas sont apparus rien que sur la journée de lundi dernier.

De nombreux clusters ont fait leur apparition dans différentes communes. Parmi les plus récents, Zarautz, en Gipuzkoa, où 62 cas ont été détectés en une semaine. Dans cette ville côtière de 23 000 habitants, le virus se serait propagé lors d'une fête étudiante il y a une dizaine de jours.

Dans toutes les municipalités où le coronavirus est (ré)apparu, les autorités ont déployé un important dispositif pour tester un maximum d'habitants. Si certains foyers sont désormais sous contrôle (Ordizia, Tolosa ou Getaria), d'autres ne cessent de grossir, comme à Ernua, en Biscaye, ou bien à Pampelune, où là aussi un rassemblement de jeunes qui s'est tenu au quartier Mendillori serait en cause.

Chercheur à l'Université du Pays basque, à Bilbao, Ugo Mayor a mis en place une surveillance de l'épidémie, et se dit inquiet de cette évolution : "On voit clairement qu'une inversion s'est opérée fin juin/début juillet. Les cas sont repartis à la hausse, et le pourcentage de tests positifs est passé de moins de 0,5 à 3%. On en loin du pic de contamination observé en avril. Mais il faut voir si la tendance se tasse ou si elle devient hors de contrôle. Je pense que cette semaine sera déterminante".

A Zarautz, un centre de dépistage provisoire a été mis en place derrière le centre médical de la ville © Radio France - Andde Irosbehere

A Getaria, les dépistages ont eu lieu la semaine dernière, suite à un cas détecté dans un bar. Le foyer est désormais sous contrôle © Radio France - Andde Irosbehere

Pas de reconfinement, mais des mesures barrières plus strictes

Face à cette nouvelle flambée, les autorités ont décidé de durcir les mesures de protection. Jeudi 16 juillet, le gouvernement basque a publié un décret imposant le port du masque dans tous les espaces publics, y compris à l'air libre. Le gouvernement navarrais lui a emboîté le pas le lendemain.

Dans les communes où les foyers restent actifs, d'autres restrictions sont par ailleurs en vigueur : fermeture des centres de loisirs pour enfants, visites limitées dans les maisons de retraites, ou bien encore fermeture des bars à 23h30.