En forêt ou dans le jardin, l'Anses appelle à faire "attention aux tiques"

L'Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) met en garde contre "les tiques", "particulièrement actives au printemps et à l’automne" dans les jardins et en forêt, dans un communiqué publié ce jeudi.

L'Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) met en garde contre "les tiques", "particulièrement actives au printemps et à l’automne" dans les jardins et en forêt.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l'Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) met en garde contre "les tiques", "particulièrement actives au printemps et à l’automne" dans les jardins et en forêt. Elle rappelle que "les tiques sont les principaux vecteurs d’agents pathogènes responsables de maladies infectieuses en Europe" et qu'elles transmettent notamment "la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme" qui peut provoquer, en l’absence de traitement, "des atteintes cutanées, musculaires, neurologiques et articulaires, parfois très invalidantes".

Si les piqûres de tiques sont souvent associées aux promenades en forêt, "ce risque existe également dans les jardins" rappelle l'Anses : 25% des piqûres de tiques y sont recensées, selon l’application Signalement Tique.

Les précautions à prendre

Pour prévenir ce risque, l'agence appelle à faire "attention" et à prendre "quelques précautions" comme "utiliser des répulsifs", "porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants de couleur claire, pour mieux repérer les tiques sur la surface du tissu", "éviter de marcher au milieu des herbes hautes, des buissons et des branches basses". Elle recommande également de "privilégier les chemins balisés" et à "s'inspecter" en rentrant de promenades.

Repérer une piqûre de tique

"En cas d’infection, un halo rouge apparaît sur la peau quelques jours après la piqûre, le plus souvent autour de cette dernière, et s’étend de façon circulaire", prévient l'Anses.

En cas de piqûre, il faut, selon ses conseils, "détacher immédiatement les tiques fixées à l’aide d’un tire-tique, d’une pince fine ou, à défaut, de vos ongles". "N’utilisez en aucun cas de l’éther ou tout autre produit et désinfectez la plaie", rappelle l'Agence sanitaire qui invite les personnes concernées par des piqûres de tiques à surveiller leur piqûre "pendant plusieurs jours" et à consulter un médecin en cas de symptômes.