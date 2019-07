En forêt ou dans les parcs, gare aux tiques porteuses de la maladie de Lyme

Côte-d'Or, France

Attention aux tiques. Ces minuscules bêtes noires peuvent s'attraper en forêt, dans un jardin ou même un parc si l'herbe est suffisamment haute. David Boutron, président de l'association Esprit des loups polaires, organise des stages de survie dans la forêt du Châtillonnais. Il en profite pour faire de la prévention autour de la maladie de Lyme, transmise par certaines tiques et dangereuse pour l'homme.

Les conseils de David Boutron

David Boutron organise des stages de survie en forêt © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Où peut-on attraper des tiques ?

"Les tiques peuvent s'attraper en forêt lors d'une randonnée ou d'un trek, mais pas seulement. Ces bêtes aiment les herbes hautes, on peut donc aussi en trouver dans les parcs ou les jardins. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie de Lyme."

Quelles sont les précautions à prendre ?

"Il est important de mettre des vêtements longs, même s'il fait chaud. Si possible de couleur claire. Une bonne technique, c'est de rabattre ses chaussettes par-dessus le pantalon pour éviter que la tique monte à l'intérieur du pantalon. Si on doit s'allonger au sol, il est préférable de mettre des bâches ou un tissu de couleur claire. Il existe aussi des répulsifs, qui peuvent apporter une protection supplémentaire."

Comment repérer une tique et l'enlever ?

"Il faut bien inspecter son corps dès qu'on est de retour à la maison, et recommencer les jours suivants. Les tiques sont très petites, il faut donc faire attention. Aucune zone ne doit être négligée, sous les bras, dans les plis de la peau, vers les parties génitales et dans les cheveux. Pour l'enlever, il faut absolument utiliser une pince à tiques, on en trouve partout. Le risque avec une pince à épiler ou autre chose, c'est de ne pas arracher la tique entièrement. On risque de la traumatiser et ce n'est pas conseillé."

Que faire quand les premiers symptômes apparaissent ?

"Il faut inspecter régulièrement à l'endroit de la piqûre si des rougeurs apparaissent. Les autres symptômes sont des fatigues chroniques, des démangeaisons, un état grippal régulier et anormal... Il faut se diriger immédiatement chez son médecin traitant qui pourra prodiguer les antibiotiques adaptés, car les tests de dépistage ne sont pas jugés assez fiables."

La malade de Lyme est-elle dangereuse ?

"J'ai des amis qui ont cette maladie. Une fois qu'on est contaminé, c'est pour la vie. Il ne faut donc pas hésiter en cas de doute, car c'est une maladie très handicapante."