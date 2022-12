En Franche-Comté, l'épidémie de grippe est en pleine explosion

La grippe est en pleine explosion en ce moment en Franche-Comté. On le voit notamment à l'accueil des urgences à l'hôpital de Trévenans : 220 passages par jour, contre 180 à la même période l'an dernier. Au niveau national, les hospitalisations liées à la grippe ont augmenté de 75%. "Souvent ce sont des patients âgés avec d'autres pathologies", explique Sandrine Marchetti, directrice territoriale adjointe de l'Agence régionale de santé du Nord Franche Comté.

Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint et il est impossible, pour l'instant, de prévoir quand cela arrivera selon l'Agence régionale de santé. "Le système de soin est très tendu, les maisons médicales de garde enregistrent un nombre de patients de plus en plus important, sur l'ensemble de la région", note Sandrine Marchetti.

Moins de cas de bronchiolite et de covid

Heureusement, l'épidémie de bronchiolite, qui touche les plus petits, ralentit. Aujourd'hui sept enfants sont encore hospitalisés à Trévenans. Quant au covid, il reste stable avec 73 hospitalisations.

Mais le moindre grain de sable peut enrayer toute la machine, comme on l'a vu début décembre avec l'afflux de patients en traumatologie, suite à l'épisode de pluies verglaçantes. Le Plan blanc a donc été activé puis prolongé jusqu'au 2 janvier à minima.