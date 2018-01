Gironde, France

La grippe est toujours en phase épidémique. Selon l’agence Santé Publique France, elle a engendré 6000 passages aux urgences en une semaine dans la métropole. Cela risque de s’aggraver dans les prochains jours, car le pic ne semble pas encore atteint.

"La région Nouvelle-Aquitaine est rouge sur les cartes épidémiques. Cela ressemble à l'épidémie de l'an dernier. Si la tendance se confirme, le pic de la grippe devrait être après la rentrée scolaire", explique le professeur Marie-Edith Lafon, chef du service de virologie et de l’unité de surveillance biologique au CHU de Bordeaux.

Les services d'urgence sont débordés

Un pic difficile à prévoir avec exactitude. Mais certains signes ne trompent pas. Le centre 15, le numéro d'urgences, connait lui aussi une hausse brutale de ses appels à cause de la grippe. "On n'a jamais eu autant d'appels depuis que le 15 existe. Dimanche, nous avons atteint 1700 coups de téléphone. Pourtant, les cabinets de médecins sont ouverts et assurent la continuité des soins", affirme le docteur Nicolas Brugère, médecin régulateur au standard du 15, et adjoint au maire de Bordeaux.

Les services d'urgence du CHU de Bordeaux ont également eu pour consigne de libérer de la place, afin d'accueillir certains cas critiques de grippe, qui peuvent nécessiter une réanimation du patient. "Il ne faut pas aller aux urgences avec un état grippal. Le réflexe est doit être d'aller en premier lieu chez son médecin traitant", poursuit le docteur Brugère.

Pour éviter les complications, le mieux reste encore de se prémunir de la grippe. En se vaccinant, bien sûr, mais aussi en se lavant régulièrement les mains.