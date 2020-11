En Haute-Savoie, Jean-Marc Peilleix le maire de Saint-Gervais dénonce les "égoïstes" du Covid-19

L'élu a subi lui-même un _"coronavirus violent"et la dégradation de la situation sanitaire en pays de Savoie le met hors de lui. Cette semaine, Jean-Marc Peillex est passé devant un lycée d'Annecy où les attroupements de jeunes sans masque l'ont ulcéré. Rien que mercredi il a comme il le dit dans son tweet "signé deux fermetures de cercueils en urgence de malades du Covid". "Ras le bol des égoïsmes de quelques uns." _

Au micro de France Bleu Pays de Savoie, l'édile va plus loin : "Les gens prennent le Covid -19 comme un jeu. Ils ne sont pas encore atteints dans leur chair ou dans leur famille. Ils sont dans le déni, la contestation, l'irrespect. C'est inadmissible parce qu'ils mettent en jeu la vie de ceux qui sont les plus fragiles. On a des situations dramatiques comme quand on me fait signer des fermetures de cercueils en urgence. La famille ne verra même pas le corps du défunt ! Cela devient inhumain !"

Jean-Marc Peillex en veut terriblement au scepticisme ambiant, à la fibre complotiste des réseaux sociaux. "Ceux qui n'y croient pas n'ont qu'à traverser l'Atlantique et aller voir Trump. Et qu'ils nous laissent ici venir à bout du virus. Il faut appliquer les consignes. Après, on pourra se congratuler. Mais pour ça, il faudra être vivants."

La situation s'est enflammée en Haute-Savoie

Rappel à l'ordre ce week-end où les tentations de sorties sont grandes, surtout dans les grands espaces des Alpes Jean-Marc Peillex rappelle que nos zones des pays de Savoie ne sont pas exemptées des mesures sanitaires. "En Haute-Savoie, il y a beaucoup d'échanges, de flux, de circulation. On est entourés de la Suisse où la situation est très compliquée - et les Suisses viennent chez nous tous les week-ends - et de la Savoie où le virus circule le plus en France. On comprend bien pourquoi ça s'enflamme ici, pourquoi le Val d'Arly est marqué au noir. Il n'y a pas d'impunité en montagne. Ce n'est pas parce qu'il y a de grands espaces qu'on a le droit de pas respecter les mesures qui s'appliquent ailleurs. " Un message préventif, car dans son village "paisible", le maire juge les citoyens plutôt raisonnables.