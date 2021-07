En Haute-Vienne 9.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin en une semaine

Selon les données de l'Agence Régionale de Santé, la Haute-Vienne et la Corrèze sont les deux départements au taux de positivité le bas de la région Nouvelle-Aquitaine. Après l'allocution du président de la République, l'ARS relève un bond vaccinal en Limousin, deux fois plus en une semaine.

Après les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet sur les restrictions en vigueur pour les non-vaccinés, les Limousins ont été très réactifs. En Haute-Vienne, près de 9.000 personnes se sont déplacées en seulement une semaine dans les centres de vaccination pour une première injection .

Cette montée en flèche est en partie due aux créneaux sans rendez-vous au centre commercial de Saint-Martial à Limoges ouvert à la vaccination depuis le 16 juillet jusqu'au 31 juillet du 10h30 à 18h30.

Tous les jours on prolonge nos horaires jusqu'à la fermeture du centre

Ceux qui se décident à la dernière minute sont prêts à faire la queue de longues heures comme en témoigne Pierre-Olivier Chastenet, le responsable de la vaccination au centre commercial et pharmacien à la Polyclinique de Limoges : "On vaccine près de 300 personnes par jour. Les personnes attendent dès 8 heures devant le centre commercial qui n'ouvre qu'à 10h30. Tous les jours on prolonge nos horaires jusqu'à la fermeture du centre. Nous avons augmenté la cadence en ouvrant deux lignes supplémentaires et en demandant des doses supplémentaires à la Polyclinique Chénieux".

La Haute-Vienne et la Corrèze, taux de positivité les plus bas de la région

L'épidémie de Covid-19 continue sa forte progression y compris en Nouvelle-Aquitaine où le taux d'incidence augmente dans tous les départements principalement sur les bords de l'Atlantique comme la Charente-Maritime très prisée des Limousins pendant les vacances.

En une semaine le taux d'incidence est passé sur l'ensemble de la région de 31 cas pour 100.000 habitants à 96 cas. Les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze restent pour leur part relativement préservés même si l'on constate aussi une légère augmentation de l'épidémie. C'est la Haute-Vienne qui connaît le taux d'incidence le plus bas de la région (23 cas pour 100 000 habitants) et la Corrèze (29 cas pour 100 000 habitants).

La Nouvelle-Aquitaine reste en tête des régions où la couverture vaccinale est la plus élevée. En Haute-Vienne et en Corrèze, 52 % des habitants ont reçu leurs deux doses.