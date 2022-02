En Ile-de-France, la chute du nombre de nouveaux cas de Covid

Les taux d'incidence restent très haut en Ile-de-France, mais ils sont en chute libre depuis une semaine. La Seine-Saint-Denis est même le département avec le taux d'incidence le plus bas de la métropole.

On relâche un peu la bride sur le plan des mesures sanitaires anti-Covid. A partir de ce mercredi, fini le masque dans la rue, le télétravail obligatoire et les jauges dans les salles de concert et les stades. En Ile de France l'épidémie est sur le déclin depuis une dizaine de jours.

Jusqu'à 37% de nouveaux cas en moins en une semaine

C'est donc un retournement de situation, puisqu'il y a deux semaines la région était championne de France des contaminations. Mais maintenant la Seine-Saint-Denis est par exemple le département de métropole le moins touché, avec moins de 1800 de taux d'incidence. En une semaine, le taux d'incidences a baissé de 37% en Seine-Saint-Denis, de 31% dans le Val d'Oise ou encore de 30% dans le Val-de-Marne.

Le variant Delta continue de faire des dégâts à l'hôpital

Mais côté hospitalisation ça ne baisse pas aussi vite. Tous services confondus, il y a 7 700 patients Covid hospitalisés dans la région. C'est seulement 3% de moins que la semaine dernière. Il s'agit d'une décrue très lente. Cela s'explique en partie par la gravité du variant Delta. S'il n'est quasiment plus responsable de nouvelles contaminations depuis mi-janvier, le variant Delta continue de faire de graves dégâts chez les patients hospitalisés.

Omicron amène très peu de patients en réanimation - Abdelaziz Benkhelil chef de service

Dans certains établissements, les services sont donc remplis par les patients contaminés à Delta, au début de la cinquième vague, il y a un mois. "Quand on arrive au stade de l'intubation orotrachéale, l'hospitalisation pour le variant Delta varie entre deux semaines et un voire deux mois", note Abdelaziz Benkhelil, co-responsable du service de réanimation de l'hôpital privé Marne Chantereine en Seine-et-Marne. 95% de ses patients étaient infectés par Delta au cours des deux derniers mois. "Omicron continue va continuer à sévir mais avec une hospitalisation moindre, il amène très peu les patients en réanimation", assure-t-il.