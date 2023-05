Le laboratoire qui travaille sur le virus du sida occupe un étage d’un grand immeuble moderne, tout en verre au milieu des bâtiments historiques en brique de l’Institut Pasteur . C’est le bâtiment consacré aux maladies émergentes où les chercheurs travaillent aussi sur les virus respiratoires, la grippe, le SVARS COV2 ou COVID-19 ou encore le Monkeypox. Des maladies extrêmement dangereuses pour lesquelles il n’y a souvent pas de traitement.

Des cellules infectées par le virus du SIDA sont introduites dans le spectromètre colométrique © Radio France - Anne Orenstein

Des mesures de haute-sécurité

C’est pour cela que la sécurité est particulièrement renforcée. Ainsi, dans le laboratoire, aux parois de verre, plusieurs pièces sont fermées avec des doubles sas. Ici, les chercheurs manipulent des échantillons de sang, pour la plupart infectés par le virus du sida. "Nous recevons le sang de patients infectés ici, dans un emballage de sécurité double", explique Michaela Müller-Trutwin, responsable de l’unité HIV, inflammation et persistance de l’Institut Pasteur.

Derrière une vitre, elle désigne des biologistes en train de manipuler des pipettes et des tubes à essai. "Ici, vous pouvez voir mes collègues qui sont habillés avec blouse, masque, gants et charlotte pour travailler sur ce genre d'échantillons. On peut mettre les cellules en culture, faire répliquer le virus ou ajouter d'autres cellules pour voir comment elles communiquent. Mais vous voyez, ils sont dans des confinements. Ici, c’est un niveau trois, on a un double sas où l'air est comprimé." Il faut en effet franchir une porte, la refermer derrière soi, puis une deuxième avant de pouvoir pénétrer dans le labo en question. "La pression est plus basse, explique Michaela Müller-Trutwin. Donc quand on ouvre la porte, l'air va rentrer, mais il ne va pas pouvoir sortir. Le niveau maximal, c’est le niveau quatre. Et ça, c'est pour des virus, par exemple le virus Ebola, pour lesquels on n'a pas de traitement et qui peuvent être mortels pour l'homme."

Grâce aux nouveaux outils de haute technologie, les images du virus HIV s'attaquant aux cellules sont plus réalistes © AFP - NIH / IMAGE POINT FR / BSIP

Attention à ne pas contaminer les cellules

Pour plus de simplicité, les chercheurs travaillent en général sur des virus inactivés. Les cellules sont infectées, mais pas infectieuses. Et pourtant, pour nous approcher, il nous faut nous aussi enfiler une blouse et des gants. "Si je vous demande de mettre la blouse, c'est pour protéger nos cellules parce que c'est vous qui allez amener des microbes dans la pièce qui pourrait contaminer nos cellules", explique la chercheuse.

Aujourd'hui, les chercheurs travaillent plus sur l'ordinateur grâce notamment au cytomètre de flux © Radio France - Anne Orenstein

Du matériel de haute technologie

Près d’une sorte d’un ordinateur accompagné de ce qui ressemble à un scanner, Béatrice Jacquelin, ingénieur de recherche à l’institut Pasteur, est en train de pratiquer un test ELISA. C’est un test de détection qui grâce à un spectrogramme de couleur va permettre d’analyser la densité de virus présent dans chaque cellule. Il suffit de placer une plaque de puits en plastique remplis d’échantillons de cellules, d’attendre quelques minutes et leur couleur change en fonction de la présence importante ou non du virus.

La biologiste qui pratique le test Elisa cherche à détecter la densité du virus dans les cellules © Radio France - Anne Orenstein

Dans une pièce à côté, un autre biologiste scrute les images en couleurs du microscope électronique et les données fournies par une grosse machine carrée : le cytomètre de flux. "C’est une machine dont en est très fiers, sourit Michaela Müller-Trutwin. Cette méthode consiste à mettre les cellules en suspension dans un flux de liquide et à les faire passer à travers des lasers de différentes couleurs. Grâce à ça, on peut analyser très rapidement jusqu'à 25 protéines différentes sur une même cellule." Et elle ajoute : "On a de plus en plus de matériel très sophistiqué, tellement sophistiqué que j'ai du mal à l'expliquer." Un matériel nécessaire pour faire avancer la recherche sur le SIDA. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées par ce laboratoire précisément qui pourrait bouleverser une nouvelle fois la recherche comme déjà, il y a 40 ans, la découverte du VIH à l’Institut Pasteur.