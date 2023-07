EN IMAGES - Corentin parcourt 700 kilomètres avec sa vache Modestine au profit de la lutte contre le cancer

"Ca va être une grande aventure pour moi, pour ma vache et mon grand-père ! " Corentin Huber est parti ce mardi matin de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin. Objectif : parcourir 700 kilomètres en moins de 60 jours avec sa vache et pour la bonne cause : récolter des dons pour la lutte contre le cancer.

Un rêve de jeunesse

C'est le pari fou que s'est lancé un jeune alsacien de 19 ans, Corentin Huber, avec Modestine, une génisse de 2 ans et son grand-père André Kammerer. Ils ont pour but d'arriver avant le 22 septembre dans la Creuse, à Gentioux-Pigerolles, pour un rassemblement de traction bovine.

Arrêt ravitaillement en eau pour Modestine à Ribeauvillé © Radio France - Guillaume Chhum

Des sabots sur mesure pour Modestine © Radio France - Guillaume Chhum

Ils emprunteront les petits chemins, le chemin de Compostelle, mais aussi les pistes cyclables. Avec la chaleur, ils seront raisonnables. Ils vont parcourir 10 à 12 kilomètres par jour, avec beaucoup d'eau pour la vache.

Le trio marchera surtout le matin et en fin de journée. Ils sont accompagnés de toute une logistique pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour son confort, la vache Modestine a été équipée de sabots sur mesure.

Une cagnotte au profit de la lutte contre le cancer

A l'occasion de ce périple à pied, une cagnotte au profit de la lutte contre le cancer a été lancée. Tous les dons sont les bienvenus.

"Ma grand-mère a eu le cancer du sein en même temps que ma voisine. Ma voisine est décédée l'année dernière et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que ça aurait pu être ma grand-mère. Quitte à faire un projet, autant que ça serve à tout le monde," souligne Corentin Huber.

Corentin ne passe pas inaperçu avec sa vache dans les rues de Ribeauvillé © Radio France - Guillaume Chhum

Quentin, Modestine et André espèrent atteindre leur but avec le moins de bobos physiques possibles et le maximum de bons souvenirs et de rencontres. Quentin fêtera ses 20 ans le 31 juillet, il sera sur la route de son rêve !

