EN IMAGES - Coronavirus : après les annonces d'Edouard Philippe, la vie continue en Dordogne

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé, hier soir, la fermeture des cafés et restaurant pour limiter la propagation du coronavirus. Il a également demandé à tous les Français d'éviter les déplacement inutiles. En Dordogne, ce dimanche matin, on ne s'en soucie pas vraiment.

Alors qu'Edouard Philippe a annoncé la fermeture des cafés et restaurants partout en France et appelé les habitants à limiter leurs déplacements, pour certains Périgourdins, la vie continue.

Les Périgourdins se déplacent

Ce dimanche matin au Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac, le parking est quasiment plein. A l'intérieur du magasin, les rayons de pâtes, de papiers toilette ou encore de sauces tomate se vident peu à peu. Les caddies de clients se remplissent et les files d'attente aux caisses d'allongent.

Même constat à Périgueux : les habitants se baladent et le marché dominical fait le plein.

A Vergt, la boulangerie dévalisée

Pas d'inquiétude non plus chez les habitants de la commune de Vergt à une vingtaine de kilomètres au sud de Périgueux. Sur la place de l'Eglise les habitants papotent et parlent bien évidemment du coronavirus.

La boulangerie de Vergt dévalisée dimanche matin © Radio France - Flavien Groyer

La boulangerie a tout de même été dévalisée. Tout était vide vers 11h. Les Vernois et les Vernoises ont donc pris leur précaution pour ne pas manquer. "Une première à cette heure-ci" selon la patronne. La messe du dimanche n'a pas eu lieu. Seule l'église reste ouverte.

Pas de messe dominicale à Vergt. Tous les célébrations de cultes sont interdites. © Radio France - Flavien Groyer

Edouard Philippe a appelé les Français à "éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable".