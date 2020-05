VIDEO - Coronavirus en Dordogne : une longue file d'attente pour se faire dépister à Chancelade

Il y avait une longue file d'attente devant le laboratoire Novabio de Chancelade ce lundi. C'est sur le parking que sont réalisés les tests Covid-19. Ils sont en légère augmentation à Périgueux et en forte hausse à Sarlat. Cette augmentation est normale car les cas contacts sont désormais dépistés.

Les tests se poursuivent au laboratoire Novabio de Chancelade près de Périgueux, un des trois sites de dépistages avec Sarlat et Bergerac. Il y avait une longue file d'attente ce lundi en début d'après-midi. Les cas contacts sont désormais automatiquement dépistés.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier de ces tests, il faut absolument détenir une ordonnance de son médecin. Cette ordonnance est délivrée si le patient est une personne fragile et à risques, s'il présente des symptômes ou s'il a été au contact d'un malade du Covid-19.

Ce panneau rappelle que le ces tests ne sont délivrés que par ordonnance. © Radio France - Antoine Balandra

Le patient doit ensuite appeler le laboratoire et prendre rendez-vous. Il faut bien respecter la date et l'heure de ce rendez-vous. A Chancelade, ce sont les mêmes horaires pour toute le monde : 11h ou 14h30. Les patients passent chacun leur tour, sous une tente, en restant bien dans leur véhicule. Il suffit de baisser sa vitre et un biologiste totalement protégé effectue le prélèvement.

Ce test n'est pas agréable : c'est une sorte de long coton tige que l'on enfonce dans le nez de la personne testée. Cet acte peut faire pleurer mais il peut également faire éternuer ou tousser, n'oubliez donc pas de venir avec un masque !

Le test est ensuite envoyé à l'analyse et les résultats sont connus sous 24h via une une plateforme numérique sécurisée. Enfin, le test est totalement pris en charge par l'assurance maladie.

Tests en forte hausse à Sarlat

Ce lundi, 25 tests ont été réalisés par le laboratoire Novabio de Sarlat. Ce chiffre est en nette augmentation puisque les médecins en réalisent généralement deux ou trois par jour. Depuis le 20 mars, 200 dépistages ont été effectués par les équipes de Novabio. Cette hausse s'explique par une raison : avec le déconfinement, le gouvernement ambitionne de réaliser 700.000 tests par semaine partout en France. Pour cela, depuis ce lundi 11 mai, les cas contacts sont désormais testés.

Le nombre de tests devrait augmenter également au laboratoire de Chancelade. 600 tests sont réalisés depuis le début de la crise avec une moyenne de 40 par jour environ.

Cependant, selon une récente enquête de la cellule investigation de Radio France, l'objectif des 700.000 tests serait très difficile à atteindre.