EN IMAGES - Dans le Pays Haut, le dépistage gratuit et sans ordonnance du coronavirus à bord d'un bus

Les sacs de courses plein les mains, ils sont trente à faire la queue devant les portes de l'autobus stationné devant le marché de Villerupt, 9.000 habitants dans le Pays Haut. C'est le tour de Murielle, une retraitée de 64 ans qui habite la commune : "Moi ? Non, je n'ai pas de symptôme. Mais c'est important de se faire tester. J'ai des enfants, de la famille, des amis, donc il faut le faire". C'est la première fois qu'elle entend parler d'un test gratuit, sans besoin d'avoir une ordonnance du médecin, qui plus est en bas de chez elle : "C'est très bien. On l'attendait depuis longtemps", assure-t-elle.

Le bus de dépistage est un véhicule de transport du Grand Longwy. © Radio France - Marc Bertrand

200 patients testés en une matinée

A l'intérieur du bus, des laborantins accueillent la retraitée, équipés de la tête aux pieds. Surblouse, Charlotte, l'écouvillon à la main, le prélèvement dure quelques secondes à peine. Charles Pax, du laboratoire d'analyses de Longwy, enchaîne un patient toutes les trois minutes : "Je pense qu'on en a déjà fait 200 sur la matinée. Ce sont vraiment des locaux. C'est vrai qu'on fait depuis longtemps des drive, mais c'est sur ordonnance et sur rendez-vous, or là on touche les gens qui n'ont pas été chez leur médecin et n'ont pas de signe clinique". Son laboratoire, en partenariat avec l'hôpital de Mont-Saint-Martin, propose désormais ces tests sur le modèle des bus déjà expérimentés en banlieue de Nancy.

Les tests ont lieu à même le bus, chaque prélèvement prend trois minutes à peine. © Radio France - Marc Bertrand

Un bus qui tourne sur Longwy, Villerupt et Mont-Saint-Martin

Les 200 patients testés recevront le résultat sous 48 heures. Deux ou trois devraient revenir positif, en tout cas c'est une moyenne depuis le début de ces tests, effectués d'abord en banlieue de Nancy. Leur médecin en sera informé, ils devront s'isoler et les brigades "Covid-19" de l'Assurance maladie les contacteront pour identifier les personnes avec qui ils ont été en contact.

Le bus fera étape ce samedi matin à Longwy-Bas, l'après-midi à Mont-Saint-Martin, sur le parking du magasin Auchan. Il sera le mercredi matin à Herserange, l'après-midi à Longuyon, le jeudi à Longwy-Haut.