EN IMAGES - Dans les préparatifs de l’expédition Deep Time dans la Grotte de Lombrives à Ussat

Une expédition hors du commun se prépare en Ariège à Ussat dans la Grotte de Lombrives. Des scientifiques, des psychologues, des médecins ou encore une bijoutière et une infirmière vont passer 40 jours sous Terre.

Dans la période exceptionnelle que nous vivons, une expédition hors-norme, historique et inédite va débuter dimanche 14 mars.

Une grotte historique, celle de Lombrives, qui accueille habituellement 28.000 visiteurs par an, va être le théâtre d’une expérience scientifique sur 40 jours. Ils vont apprendre à vivre ensemble, sans repère de temps et sans voir la lumière du jour.

A Ussat en Ariège, des profils variés ont intégré l’équipe Deep Time. Des scientifiques, des psychologues, des médecins ou encore une bijoutière et une infirmière. Au total, un groupe de 15 personnes accompagnées d'une trentaine de scientifiques.

70 volontaires acheminent les provisions et le matériel dans la grotte © Radio France - Louis Fontaine

Un lieu unique pour une première mondiale

Catherine Blasco est responsable du site de la Grotte de Lombrives fermée depuis le début de la crise sanitaire. Elle a accepté la demande des chercheurs et organisateurs de Deep Time pour écrire une autre page de l’histoire de cette grotte : “Cette expérience est une première mondiale. On profite de ce contexte pour avoir de nouveau une certaine forme de vie dans _la grotte la plus vaste d’Europe_”.

Le maire d’Ussat Bernard Dunglas est fier de recevoir cette expédition dans sa commune de 330 habitants : “J’ai aidé les scientifiques comme je pouvais. A la mairie, nous avons octroyé deux salles pour stocker du matériel et pour qu’ils puissent se réunir. J’espère que notre beau département, et notre belle commune vont gagner en notoriété”.

Jérémy Roumian, le responsable des opérations pour Deep Time parle d’une organisation drastique : “Ce sont plus de 4 tonnes de matériel que nous acheminons sans cesse à l’intérieur. Les chercheurs auront trois espaces : un pour dormir, un pour vivre et un pour étudier”.

Les denrées alimentaires sont stockées dans ces conteneurs. © Radio France - Louis Fontaine

Les trois missions de l’expédition Deep Time

Trois grandes questions se posent à l’aube des 40 jours d'isolement à l’intérieur de la Grotte de Lombrives.

Comment les chercheurs vont-ils gérer la désorientation ? Ils seront soumis à une situation totalement nouvelle, un nouveau mode de vie, comme par exemple les confinements de 2020.

Sans montre, ni repère, comment le cerveau conçoit et gère le temps en dehors de tout indicateur ? Les 15 aventuriers vont être scrutés dès leur sortie de la grotte.

Comment un groupe humain parvient à se synchroniser et à fonctionner ensemble dans des conditions de vie totalement nouvelles ? La cohabitation va être l’une des clés de l’expédition. Ils vont devoir tenir 40 jours non-stop.

Entrée inédite et exceptionnelle de l'équipe Deep Time dans le Grotte de Lombrives dimanche 14 mars.