EN IMAGES - De l'apnée sous glace pour lutter contre les maladies rares et promouvoir le don d'organes

En Haute-Savoie, l'apnéiste Christophe Jobazé a réalisé une série d'apnée sous glace, ce samedi, dans le lac vert de Passy. À chaque passage, il a déployé sous l'eau une banderole pour mettre en lumière différentes associations qui luttent contre les maladies rares et promeuvent le don d'organes.

"Offrons un souffle pour la recherche sur les maladies rares." L'apnéiste Christophe Jobazé, ambassadeur de Vaincre la Mucoviscidose et parrain de France ADOT 74, a réalisé un défi sportif et solidaire, ce samedi, au lac vert de Passy en Haute-Savoie. Accompagné de deux autres apnéistes, il a enchaîné les apnées entre deux trous espacés d'une vingtaine de mètres en plein milieu du lac. À chaque passage sous l'eau, il a déployé une banderole pour soutenir les associations comme Vaincre la Mucoviscidose, France ADOT 74 mais aussi Nos P'tites Étoiles et les Enfants de la Lune.

Christophe Jobazé (à gauche) est accomapgné de deux autres apnéistes pour ce défi. © Radio France - François Ventéjou

Promouvoir le don d'organes

Depuis la berge, les membres des différentes associations observent la performance. Daniel Mouthon, président de France ADOT 74, association qui promeut le don d'organes, tient à rappeler l'importance du don. Il permet de sauver des vies.

Ces trois associations et France ADOT 74 soutiennent le défi de l'apnéiste. - Apnée Solid'air N.C

Christophe Jobazé tient la banderole de l'association Enfants de la Lune. - Apnée Solid'air N.C