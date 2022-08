EN IMAGES - Des formations de secourisme proposées directement sur la plage de Sciotot

Déjà neuf morts noyés en Manche à la mi-juillet, c'est le bilan que dénonçait la préfecture maritime il y a quelques semaines. Pour éviter ces drames, il est donc important d'apprendre les gestes qui sauvent alors une association, l'AS Cotentin Sauvetage a organisé des journées de formation au secourisme directement sur la plage. Elle était ce samedi 6 août à Sciotot. France Bleu Cotentin a accompagné trois enfants qui ont suivi ce petit stage sur place.

Adopter les bons réflexes

Dylan, Lenny et Yanis ont entre 7 et 12 ans et ils sont venus ce samedi passer l'après-midi sur la plage à Sciotot en famille. Ils en ont profité pour suivre la formation "assez ludique" proposée par Xavier Binder, secouriste professionnel.

Première notion : mettre quelqu'un d'inconscient mais qui respire en PLS, position latérale de sécurité.

Les trois garçons apprennent à mettre quelqu'un en position latérale de sécurité. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Sur le sable, les enfants écoutent les instructions de Xavier. Ils apprennent ensuite à réagir si la victime ne respire pas : appeler d'abord les secours, puis faire un massage cardiaque. Les trois jeunes regardent le secouriste avant de pratiquer eux-mêmes sur un mannequin. Ils apprennent aussi à utiliser un défibrillateur.

Les enfants apprennent à faire un massage cardiaque sur un mannequin. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Ces gestes, ils pourront ensuite les mettre en pratique n'importe où si la situation l'exige, mais Xavier leur apprend aussi les spécificités du secourisme en mer : la marée qui fait dériver les nageurs, le vent qui peut aussi les entraîner. Il faut donc bien se renseigner sur les conditions avant de porter secours. Le professionnel explique ces notions avec un petit schéma.

Sur le sable, Xavier explique aux enfants les conditions auxquelles il faut être attentif avant de porter secours en mer. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Vient ensuite l'heure de mettre en pratique et de se jeter à l'eau ! Les trois garçons jouent à tour de rôle les secouristes et la victime en train de se noyer en mer. Ils vont la sauver munis d'une bouée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si on voit quelqu'un se noyer, ça pourra nous aider un jour, plus tard," estime Yanis qui comme Dylan et Lenny a trouvé cette formation très intéressante. Utile aussi pour les parents confie la maman, Vanessa : "C'est vrai que ça nous remet un petit peu les pratiques qu'il faut avoir."

Prévenir pour éviter les accidents

"Je trouve que ça évolue mais il y a encore pas mal de découverte et de travail à faire," estime Xavier pour qui la méconnaissance des bons geste et de son environnement et bien souvent à l'origine des accidents en mer. Pour ce professionnel il faut bien faire attention au vent et donc aux courants, ainsi qu'à la marrée. Pour limiter les risques, mieux vaut aussi se renseigner sur la plage où on se rend en vérifiant si c'est une zone de baignade surveillée notamment.